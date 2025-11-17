Proteste de amploare în Mexic. GenZ au făcut haos în fața palatului președintei Sheinbaum

Stiri externe
17-11-2025 | 10:03
Mii de oameni au protestat în tot Mexicul, în weekend, sub stindarul „Generației Z”, denunțând creșterea violenței după uciderea în public a unui primar care lupta împotriva criminalității la începutul acestei luni.

Mihai Niculescu

Protestatarii cer demisia președintei Claudia Sheinbaum și au lansat mesaje puternice la adresa acesteia, inclusiv din sfera antisemitismului.

În Mexico City, un mic grup de protestatari cu glugi au dărâmat gardurile din jurul Palatului Național, unde locuiește președinta Claudia Sheinbaum, provocând o ciocnire cu poliția anti-revoltă, care a folosit gaze lacrimogene, transmite Reuters.

Secretarul pentru siguranță publică al orașului Mexico City, Pablo Vazquez, a declarat într-o conferință de presă că 100 de polițiști au fost răniți, dintre care 40 au necesitat îngrijiri medicale. Alți 20 de civili au fost răniți, a declarat Vazquez pentru publicația locală Milenio.

Secretarul pentru siguranță publică a mai spus că 20 de persoane au fost arestate și alte 20 „trimise în judecată pentru infracțiuni administrative”.

Alte marșuri au avut loc în diferite orașe din Mexic, inclusiv în statul vestic Michoacan, unde furia a izbucnit după asasinarea, pe 1 noiembrie, a primarului din Uruapan, Carlos Manzo, care a fost împușcat mortal în timpul unei manifestații publice organizate cu ocazia Zilei Morților.

Unii demonstranți din Mexico City și-au îndreptat furia împotriva partidului lui Sheinbaum, scandând „Afară, Morena!”. Unii au cerut, de asemenea, eforturi mai susținute din partea statului pentru a opri criminalitatea și violența, strigând „Carlos nu a murit, guvernul l-a ucis”.

Un grup care se autointitulează „Generația Z Mexic” și care a chemat la proteste a declarat într-un „manifest” difuzat pe rețelele de socializare că este apolitic și reprezintă tineretul mexican care s-a săturat de violență, corupție și abuz de putere.

Generația Z se referă la persoanele născute între 1997 și 2012, imediat după generația milenialilor, iar grupurile de protest din alte țări din întreaga lume au preluat această etichetă pentru a promova schimbări sociale și politice.

Guvernul Sheinbaum a pus la îndoială motivele din spatele marșurilor de sâmbătă, afirmând că acestea au fost organizate în mare parte de oponenți politici de dreapta și promovate de roboți pe rețelele de socializare.

Sursa: Reuters

