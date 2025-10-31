Incident aviatic în Florida. O aeronavă JetBlue a efectuat o aterizare de urgenţă, iar mai mulţi pasageri au fost spitalizaţi

Stiri externe
31-10-2025 | 07:21
JetBlue
Shutterstock

Pasagerii unui zbor al companiei JetBlue au fost transportaţi la spital după ce o scădere bruscă a altitudinii în timpul unui zbor din Mexic a forţat, joi, o aterizare de urgenţă în Florida, potrivit oficialilor, relatează The Associated Press.

autor
Ioana Andreescu

Zborul din Cancun se îndrepta spre Newark, New Jersey, când altitudinea a scăzut brusc. Avionul, un Airbus A320, a fost deviat către Aeroportul Internaţional Tampa în jurul orei locale 14:00, potrivit Administraţiei Federale a Aviaţiei (FAA).

FAA a declarat într-un comunicat că investighează incidentul. Nu a fost clar imediat câte persoane au fost rănite sau cât de grave au fost rănile acestora.

Oficialii medicali au evaluat pasagerii şi membrii echipajului la aeroport, înainte ca unii dintre ei să fie transportaţi la spital, potrivit JetBlue.

„Echipa noastră a scos aeronava din serviciu pentru inspecţie şi vom efectua o anchetă completă pentru a determina cauza”, se arată într-un comunicat al companiei. „Siguranţa clienţilor şi a membrilor echipajului nostru este întotdeauna prioritatea noastră principală şi vom depune eforturi pentru a-i sprijini pe cei implicaţi”, a adăugat JetBlue.

Citește și
Parlament Franța
Pentru prima dată în istorie, parlamentul francez adoptă un text propus de extrema dreaptă condusă de Marine Le Pen
Reacția ministrului Justiției după ce Horațiu Potra a transmis că „a ales să se întoarcă în România”: Nu se mai poate preda

Sursa: News.ro

Etichete: avion, incident, zbor,

Dată publicare: 31-10-2025 07:21

Articol recomandat de sport.ro
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Citește și...
Pentru prima dată în istorie, parlamentul francez adoptă un text propus de extrema dreaptă condusă de Marine Le Pen
Stiri externe
Pentru prima dată în istorie, parlamentul francez adoptă un text propus de extrema dreaptă condusă de Marine Le Pen

Adunarea Naţională a Franţei a adoptat, joi, pentru prima dată, un text propus de partidul de extremă dreaptă Rassemblement National (RN), condus de Marine Le Pen.

Kyiv Post: SUA vor reduce trupele din Bulgaria, Ungaria şi Slovacia de luna viitoare. 3.000 de militari, retraşi din Europa
Stiri externe
Kyiv Post: SUA vor reduce trupele din Bulgaria, Ungaria şi Slovacia de luna viitoare. 3.000 de militari, retraşi din Europa

Oficiali ai administraţiei Trump au informat aliaţii că reducerile de trupe din România sunt doar prima etapă, urmând noi diminuări în Bulgaria, Ungaria şi Slovacia de la jumătatea lui decembrie, relatează Kyiv Post.

Uraganul Melissa lovește violent Marea Caraibelor. Cel puțin 24 de morți și pagube uriașe în mai multe țări
Stiri externe
Uraganul Melissa lovește violent Marea Caraibelor. Cel puțin 24 de morți și pagube uriașe în mai multe țări

Uraganul Melissa, care a lăsat în urmă cel puţin 24 de morţi în Haiti, a devastat regiuni întregi din Jamaica şi a inundat Cuba, urmează să ajungă joi în Insulele Bermude, după un parcurs de mai multe zile în Marea Caraibilor, informează AFP.

Recomandări
Reacția ministrului Justiției după ce Horațiu Potra a transmis că „a ales să se întoarcă în România”: Nu se mai poate preda
Stiri actuale
Reacția ministrului Justiției după ce Horațiu Potra a transmis că „a ales să se întoarcă în România”: Nu se mai poate preda

Acuzat de jurnaliștii britanici că ar cere ajutorul Kremlinului pentru a împiedica extrădarea din Dubai, mercenarul Horaţiu Potra a transmis prin intermediul avocaţilor că vine de bună voie în România.

Oana Gheorghiu, interviu pentru Știrile ProTV după ce și-a preluat mandatul. Cum răspunde criticilor lui Sorin Grindeanu
Stiri Politice
Oana Gheorghiu, interviu pentru Știrile ProTV după ce și-a preluat mandatul. Cum răspunde criticilor lui Sorin Grindeanu

Oana Gheorghiu este noul vicepremier al Guvernului României. Numirea sa marchează o premieră în politica românească. O reprezentantă a societății civile, care a construit în afara sistemului, este chemată acum să-l reformeze din interior.  

Ce spun oficiali NATO despre decizia lui Trump de a reduce prezența militară a SUA în România: „Ne-au informat din timp”
Stiri externe
Ce spun oficiali NATO despre decizia lui Trump de a reduce prezența militară a SUA în România: „Ne-au informat din timp”

La o zi distanță după ce a devenit oficial că americanii își retrag o parte dintre militarii staționați la noi, Donald Trump transmite că asta nu înseamnă „mare lucru”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 30 Octombrie 2025

46:54

Alt Text!
La Măruță
30 Octombrie 2025

01:31:12

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Octombrie 2025

01:45:27

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28