Incident aviatic în Florida. O aeronavă JetBlue a efectuat o aterizare de urgenţă, iar mai mulţi pasageri au fost spitalizaţi

Pasagerii unui zbor al companiei JetBlue au fost transportaţi la spital după ce o scădere bruscă a altitudinii în timpul unui zbor din Mexic a forţat, joi, o aterizare de urgenţă în Florida, potrivit oficialilor, relatează The Associated Press.

Zborul din Cancun se îndrepta spre Newark, New Jersey, când altitudinea a scăzut brusc. Avionul, un Airbus A320, a fost deviat către Aeroportul Internaţional Tampa în jurul orei locale 14:00, potrivit Administraţiei Federale a Aviaţiei (FAA).

FAA a declarat într-un comunicat că investighează incidentul. Nu a fost clar imediat câte persoane au fost rănite sau cât de grave au fost rănile acestora.

Oficialii medicali au evaluat pasagerii şi membrii echipajului la aeroport, înainte ca unii dintre ei să fie transportaţi la spital, potrivit JetBlue.

„Echipa noastră a scos aeronava din serviciu pentru inspecţie şi vom efectua o anchetă completă pentru a determina cauza”, se arată într-un comunicat al companiei. „Siguranţa clienţilor şi a membrilor echipajului nostru este întotdeauna prioritatea noastră principală şi vom depune eforturi pentru a-i sprijini pe cei implicaţi”, a adăugat JetBlue.

