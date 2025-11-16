Protest împotriva politicii de securitate a guvernului din Mexic, soldat cu 120 de răniți. Manifestanții au atacat barierele

Manifestanţii şi forţele de ordine au avut sâmbătă mai multe ciocniri în timpul unui protest de la Ciudad de Mexico împotriva politicii de securitate a guvernului în faţa violenţelor cartelurilor.

Protestul a fost soldat cu circa o sută de răniţi în rândul poliţiştilor şi 20 în cel al demonstranţilor, relatează AFP, preluat de Agerpres.

Mii de protestatari au venit la miting în urma apelului „Mişcării Sombrero", formată în urma asasinării recente a unui primar cunoscut pentru lupta sa împotriva crimei organizate, dar şi al apelului reprezentanţilor „Generaţiei Z".

Protestatarii, unii dintre ei cu cagule, au răsturnat barierele metalice care protejau palatul prezidenţial şi au aruncat cu bucăţi de pavaj în direcţia forţelor de ordine, care au răspuns cu gaze lacrimogene.

„Timp de multe ore această mobilizare s-a derulat de manieră paşnică, până când un grup de indivizi cu cagule a început să comită acte de violenţă", a explicat în cadrul unei conferinţe de presă secretarul pentru securitatea capitalei, Pablo Vazquez.

Responsabilul susţine că 100 de poliţişti şi 20 de manifestanţi au fost răniţi, precizând că 40 de agenţi ai forţelor de ordine au fost spitalizaţi pentru lovituri şi tăieturi.

Zeci de răniți și rețineri au fost raportate

În plus, 20 de persoane au fost reţinute pentru furt şi agresiune şi o anchetă a fost deschisă în cazul agresării unui jurnalist de la La Jornada de către poliţişti, potrivit angajatorului său, a adăugat Pablo Vazquez.

Preşedinta Claudia Sheinbaum, la putere de la 1 octombrie 2014, a păstrat o cotă de popularitate de peste 70% după un an de mandat, dar politica sa de securitate este criticată din cauza crimelor foarte mediatizate, în special în statul Michoacan.

Sâmbătă, mai mulţi manifestanţi au purtat sombrero precum cel făcut celebru de Carlos Manzo, primarul din Uruapan, în statul Michoacan, asasinat la 1 noiembrie.

Protestul a amintit de primarul asasinat Carlos Manzo

Bannere cu mesaje precum „Suntem cu toţii Carlos Manzo" au fost desfăşurate la protest alături de drapelul pirat emblematic din manga japoneză One Piece, devenită un simbol al protestelor tinerilor în întreaga lume, din Madagascar, până în Filipine sau Peru.

Protestul şi ciocnirile cu poliţia au avut loc în faţa Palatului naţional din Ciudad de Mexico, sediul preşedinţiei.

„Ar fi trebuit să-l apăraţi pe Carlos Manzo aşa!", le-au strigat manifestanţii forţelor de ordine care au tras asupra lor cu grenade lacrimogene.

„Este unul dintre guvernele cele mai corupte pe care le-am avut. Este un narcoguvern vândut care vrea să-i apere pe corupţi şi cartelurile în locul poporului", a declarat o studentă pentru AFP:

Vineri, Claudia Sheinbaum a criticat apelurile la mobilizare, declarând în conferinţa sa de presă matinală obişnuită că aceasta este „dezorganizată" şi „finanţată" din străinătate.

