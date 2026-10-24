Termenul a fost extins ulterior pentru a include și discriminarea împotriva minorităților. Marilyn Loden a folosit expresia „plafon de sticlă” în cadrul unei expoziții dedicate femeilor, organizate în 1978. Iată care sunt semnele că ai ajuns în acest punct.

Ce înseamnă „plafonul de sticlă” la locul de muncă

Termenul „plafon de sticlă” se referă la o barieră invizibilă, metaforică, ce împiedică anumite persoane să promoveze în funcții de conducere și în poziții executive în cadrul unei organizații sau al unui domeniu de activitate.

Expresia este folosită frecvent pentru a descrie dificultățile cu care se confruntă femeile și minoritățile atunci când încearcă să ajungă în funcții superioare într-o ierarhie corporativă dominată de bărbați.

De cele mai multe ori, aceste bariere nu sunt prevăzute în mod explicit, ceea ce înseamnă că persoanele respective întâmpină obstacole în avansarea profesională din cauza normelor nescrise și a prejudecăților implicite, mai degrabă decât din cauza unor politici oficiale ale companiei.

De unde a apărut acest termen și cine se confruntă cu el

Marilyn Loden a folosit pentru prima dată expresia „plafon de sticlă” în timp ce participa, în calitate de membră a unui panel, la Expoziția dedicată femeilor din New York, în 1978. Loden a fost invitată în locul singurei femei din conducerea companiei pentru care lucra să discute despre modul în care femeile erau considerate responsabile pentru barierele care le împiedicau să avanseze în carieră. În schimb, ea a vorbit despre probleme mai profunde, ignorate până atunci, care le împiedicau de mult timp pe femei să ocupe funcții de conducere: plafonul de sticlă, conform investopedia.

Conceptul a devenit mai cunoscut în urma unui articol publicat în 1986 în The Wall Street Journal, care analiza ierarhia corporativă și modul în care barierele invizibile păreau să împiedice femeile să avanseze în carieră dincolo de un anumit nivel. În 2015, publicația a relatat, citând-o pe Gay Bryant, fostă redactoare a revistei Working Woman, că ideea datează din anii 1970 și ar putea să fi apărut în urma discuțiilor dintre două femei care lucrau la Hewlett-Packard. În ultimele decenii, conceptul a fost extins pentru a include și minoritățile, nu doar femeile.

Cum se manifestă plafonul de sticlă în carieră

Diferențele în ceea ce privește egalitatea de șanse variază de la o țară la alta și pot fi influențate de atitudinile culturale care descurajează participarea femeilor și a minorităților pe piața muncii.

În Statele Unite, companiile au încercat să reducă aceste diferențe prin măsuri menite să sporească diversitatea. Printre acestea se numără angajarea unor persoane care au responsabilitatea specifică de a se asigura că femeile și minoritățile sunt mai bine reprezentate în funcțiile de conducere.

Prin aplicarea unor politici care reduc sau elimină plafonul de sticlă, companiile se pot asigura că persoanele cu cele mai bune calificări ocupă pozițiile în care se iau deciziile.

Există numeroase exemple de persoane care s-au confruntat cu plafonul de sticlă și au reușit să depășească aceste bariere.

Hillary Clinton a devenit prima femeie care a obținut nominalizarea Partidului Democrat pentru alegerile prezidențiale din 2016. Ulterior, Kamala Harris a obținut aceeași nominalizare pentru alegerile din 2024. Harris a depășit, de asemenea, plafonul de sticlă atunci când a devenit prima femeie aleasă vicepreședinte al Statelor Unite, în timpul mandatului președintelui Joe Biden. Totodată, ea a fost prima persoană de culoare și de origine sud-asiatică aleasă în această funcție.

Janet Yellen a devenit prima femeie care a ocupat funcția de secretar al Trezoreriei SUA, după ce a fost nominalizată de președintele Biden și a depus jurământul pe 26 ianuarie 2021. Nu a fost însă primul plafon de sticlă pe care l-a depășit. Yellen a fost și prima femeie care a condus Rezerva Federală a SUA, funcție pe care a ocupat-o în timpul administrației președintelui Barack Obama.

Care sunt semnele că ai ajuns într-un punct în care nu mai poți avansa profesional

Pentru a evita cercul vicios care apare adesea atunci când lucrezi într-un post fără perspective de avansare, iată câteva semne clare că ai ajuns la plafonul de sticlă.

Domeniul în care lucrezi stagnează

Era digitală a schimbat piața muncii în numeroase moduri și a avut un impact major asupra multor industrii. Cu toate acestea, unele domenii au avut de pierdut în urma progresului tehnologic.

Ar trebui să îți ridice un semn de întrebare faptul că întregul domeniu în care lucrezi nu reușește să se dezvolte în condițiile economice actuale. Iar dacă industria stagnează, nici cariera ta nu prea are cum să evolueze.

Încearcă să îți dezvolți noi competențe și să înveți lucruri noi în timp ce îți păstrezi actualul loc de muncă. Avansează treptat spre obiectivele tale, astfel încât să poți face, în cele din urmă, tranziția către un post cu mai multe perspective.

Șeful tău nu este interesat de obiectivele tale profesionale

Companiile care își doresc să își ajute angajații să evolueze se implică și în construirea unui parcurs profesional clar, care să îi apropie de obiectivele lor.

Prin urmare, dacă șeful tău nu pare interesat de obiectivele tale profesionale, acesta poate fi un semn clar că te confrunți cu un plafon de sticlă, conform wsifranchise.

Poți încerca să te transferi într-un alt departament sau să cauți un loc de muncă în afara companiei, unde să ai șanse reale de dezvoltare profesională.

Compania nu promovează angajații din interior

Atunci când apare un post vacant în compania ta, ai observat că acesta este ocupat aproape întotdeauna de cineva din exterior? Dacă da, s-ar putea să nu ai niciodată ocazia să obții promovarea importantă pe care ți-o dorești.

Desigur, orice companie are nevoie, din când în când, să atragă angajați noi din afara organizației. Totuși, dacă observi că acest lucru se repetă constant, poate că a venit momentul să iei în calcul și alte opțiuni.

Ce poți face pentru a depăși plafonul de sticlă

Depășirea plafonului de sticlă a fost mult timp o provocare pentru femeile de pe piața muncii, însă, cu strategiile potrivite, acestea pot trece peste obstacole și pot ajunge în funcții de conducere. Iată câteva strategii eficiente care le pot ajuta pe femei să depășească dificultățile, să capete încredere în sine și să avanseze în carieră.

Găsește-ți un mentor sau un susținător

Mentoratul și susținerea profesională sunt două dintre cele mai puternice instrumente pe care femeile le pot folosi pentru a depăși plafonul de sticlă. Dar care este diferența dintre ele?

• Mentorii oferă îndrumare, sfaturi și sprijin.

• Susținătorii profesionali promovează activ avansarea în carieră a unei persoane, punându-și propria reputație în joc pentru a o ajuta să reușească.

Programele de mentorat pot oferi un plan clar pentru evoluția profesională. Acestea le ajută pe femei să înțeleagă ce presupune succesul în funcțiile de conducere, oferindu-le informații despre modul în care pot naviga structurile corporative și pot găsi un echilibru între muncă și viața personală.

Susținerea profesională poate avea un impact și mai mare. Persoanele care oferă acest tip de sprijin le recomandă și le susțin pe femei pentru promovări, funcții de conducere și proiecte importante. Astfel de relații pot juca un rol esențial în dezvoltarea carierei. Un studiu a arătat că femeile care beneficiază de susținerea unui astfel de profesionist au cu 22% mai multe șanse să solicite proiecte care le depășesc nivelul actual de experiență și le permit să își demonstreze potențialul și cu 27% mai multe șanse să ceară o mărire de salariu, conform imd.org.

Dezvoltă-ți abilitățile de leadership și capacitatea de a lua decizii

Abilitățile solide de leadership sunt esențiale pentru femeile care își doresc să depășească plafonul de sticlă. Nu este vorba doar despre coordonarea unei echipe, ci și despre luarea unor decizii care contribuie la dezvoltarea organizației. Capacitatea de a lua decizii eficiente este una dintre competențele cel mai căutate la lideri, iar dezvoltarea acesteia te poate ajuta să te remarci.

Printre principalele abilități de leadership pe care ar trebui să te concentrezi se numără:

• Gândirea strategică: învață să anticipezi provocările și să identifici oportunități care pot aduce beneficii organizației.

• Inteligența emoțională: aceasta le ajută pe femeile aflate în funcții de conducere să gestioneze relațiile interpersonale complexe, să comunice mai bine și să rezolve conflictele.

• Reziliența: capacitatea de a depăși eșecurile și de a rămâne concentrat asupra obiectivelor pe termen lung este esențială.

Dezvoltarea acestor abilități presupune atât autocunoaștere, cât și învățare continuă. Participarea la programe de formare în leadership sau la ateliere de lucru poate contribui la îmbunătățirea acestor competențe și le poate ajuta pe femei să capete încrederea necesară pentru a conduce.

Găsește un echilibru între viața profesională și cea personală și profită de flexibilitatea programului

Îmbinarea ambițiilor profesionale cu viața personală reprezintă o provocare pentru multe femei aflate în funcții de conducere. Presiunea de a face față cerințelor din ambele domenii poate deveni uneori copleșitoare. Totuși, modalitățile flexibile de lucru sunt din ce în ce mai răspândite și le oferă femeilor șanse mai mari de a-și echilibra viața profesională și cea personală fără să renunțe la avansarea în carieră.

Tot mai multe companii încep să recunoască faptul că sprijinirea femeilor în găsirea unui echilibru între muncă și viața personală este esențială pentru păstrarea angajaților valoroși. Opțiuni precum munca de la distanță, programul flexibil și sprijinul pentru îngrijirea copiilor pot îmbunătăți semnificativ șansele femeilor de a se dezvolta profesional și de a reuși în funcții de conducere.