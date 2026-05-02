Între 158.000 de persoane, potrivit poliției, și peste 300.000, potrivit sindicatului CGT, au participat la manifestații în toată țara. Este un nivel de mobilizare similar cu cel de anul trecut pentru această zi de 1 Mai, care a căzut într-o vineri și în timpul vacanței școlare în anumite regiuni.

La Paris, unde sloganurile au vizat și războiul din Iran, mobilizarea a fost mai redusă decât în 2025: între 24.000 de participanți, potrivit poliției, și 100.000, potrivit CGT (față de 32.000 anul trecut, conform autorităților).

„Nu furtul zilei de 1 Mai trebuie pus pe ordinea de zi a Parlamentului. Este nevoie de un plan amplu pentru creșterea salariilor”, a declarat liderul CGT, Sophie Binet, alături de Marylise Léon, colega sa din CFDT, un alt sindicat care a mobilizat oamenii pentru protestele din capitală.

Cereri pentru salarii mai mari

Vineri, Binet a solicitat, într-o scrisoare adresată prim-ministrului Sébastien Lecornu, o creștere a salariului minim pe economie (SMIC) cu 5% și o indexare a salariilor în funcție de prețuri.

Marylise Léon cere, la rândul său, majorarea SMIC din cauza inflației, dar și „negocieri în diferite sectoare profesionale”.

Pentru a-și arăta sprijinul față de brutarii care au ales să-și țină deschise afacerile — un demers tolerat de guvern în această zi liberă, cu condiția voluntariatului și a plății duble — premierul Sébastien Lecornu a vizitat o brutărie din Haute-Loire, iar Gabriel Attal a lucrat pentru scurt timp într-o brutărie din Vanves, lângă Paris.

Controverse privind legalitatea muncii de 1 Mai

„Este o provocare pasibilă de două amenzi”, subliniază inspectoarea muncii și responsabila CGT, Céline Clamme. „Una pentru munca de 1 Mai, cealaltă pentru muncă la negru, deoarece voluntariatul nu este autorizat într-o întreprindere cu scop lucrativ.”

„Politicienii care merg la o brutărie fac parte dintr-o politică de spectacol de care nu avem nevoie astăzi. Trebuie să arătăm care este realitatea unui angajat într-o brutărie”, a comentat Marylise Léon.

În fața opoziției unanime a sindicatelor, guvernul a renunțat la o propunere legislativă a lui Gabriel Attal care viza extinderea muncii salarizate în această zi liberă, orientând dezbaterea către brutarii artizani și florării, în baza unor acorduri sectoriale, printr-un nou proiect de lege.

Sébastien Lecornu a confirmat că au avut loc controale, fără a preciza numărul acestora. „Controalele sunt normale. Inclusiv pentru că există anumite condiții, în special consimțământul voluntar al angajatului, iar acest lucru nu este negociabil.”

Miercuri, ministrul muncii, Jean-Pierre Farandou, a făcut apel la „inteligența colectivă”, asigurând că nu a dat nicio instrucțiune inspectorilor de muncă.

Incidente izolate la proteste

Marea majoritate a celor 308 marșuri s-au desfășurat pașnic. La Nantes, unde au defilat 4.000 de persoane, un polițist a fost rănit la față în urma unor incidente, potrivit poliției. La Lyon, unde prefectura a numărat 6.500 de manifestanți (12.000 potrivit CGT), patru persoane au fost reținute.

La Toulouse, între 5.500 de persoane (potrivit poliției) și 12.000 (potrivit CGT) au manifestat „pentru salarii, pentru pensii, împotriva extremei drepte și pentru pace”, conform bannerului din fruntea marșului.

La Marsilia, autoritățile au numărat 3.400 de manifestanți.

Vineri, o oarecare confuzie domnea pe străzi, unde câteva magazine de proximitate din Paris și din aglomerarea Bordeaux erau deschise în ciuda interdicției, a constatat AFP.

„Nu am ezitat nicio secundă să deschidem. Nu are nicio logică ca fast-food-urile să poată fi deschise, iar brutăriile nu”, a declarat Morgane, responsabilă la o brutărie din Mérignac, lângă Bordeaux, care a preferat să rămână anonimă.

Președintele Confederației Naționale a Brutăriilor și Patiseriilor Franceze, Dominique Anract, a afirmat că „70% dintre brutării” vor fi deschise vineri.