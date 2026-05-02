Acest efectiv este menționat și într-un articol publicat de The Wall Street Journal.

Oficialii au caracterizat această mișcare ca un semnal al nemulțumirii președintelui Trump față de nivelul de asistență oferit de aliații europeni în războiul dintre SUA și Iran. Donald Trump i-a criticat public pe cancelarul german Friedrich Merz și pe liderii altor state membre NATO pentru că nu s-au implicat direct în campania militară a SUA împotriva Iranului.

Prezența militară americană în Germania

Armata SUA are o prezență masivă în Germania încă de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial și al Războiului Rece. Conform cifrelor Departamentului Apărării, în decembrie anul trecut, peste 36.000 de soldați în serviciu activ erau repartizați în baze din toată Germania, alături de aproape 1.500 de rezerviști și 11.500 de civili.

Japonia este singura țară străină cu o prezență mai mare a trupelor americane.

Germania găzduiește, de asemenea, sediile Comandamentului European al SUA și ale Comandamentului pentru Africa, iar baza aeriană Ramstein este un nod-cheie pentru operațiunile americane.

O parte din forțele americane care sunt retrase din Europa s-ar putea întoarce în SUA și apoi să fie dislocate în străinătate, au declarat oficialii din domeniul apărării, descriind acest demers ca un efort de concentrare asupra priorităților Pentagonului pe teritoriul SUA și în regiunea Indo-Pacific.

Impactul retragerii asupra operațiunilor militare

Retragerile nu vor afecta transportul trupelor rănite la Centrul Medical Regional Landstuhl din Germania, au spus oficialii. Landstuhl este cel mai mare spital american din străinătate și a îngrijit forțele americane rănite în urma atacurilor iraniene.

Oficialii din domeniul apărării au declarat că retragerea va afecta o echipă de luptă de brigadă din Germania, după ce numărul echipelor din Europa a crescut în urma invaziei Rusiei în Ucraina. Un batalion de artilerie cu rază lungă de acțiune, care urma să fie dislocat în Germania mai târziu în acest an, va fi, de asemenea, redistribuit.

Purtătorul de cuvânt șef al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat că retragerea va avea loc în următoarele șase până la 12 luni.

„Această decizie vine în urma unei analize aprofundate a poziției forțelor Departamentului în Europa și ține cont de cerințele teatrului de operațiuni și de condițiile de pe teren”, a declarat Parnell într-un comunicat.

Donald Trump a sugerat la începutul acestei săptămâni că ia în considerare reducerea efectivelor din Germania. El a devenit din ce în ce mai frustrat de cancelarul Merz în ultimele zile, după ce șeful guvernului german a declarat săptămâna aceasta că „americanii nu au în mod clar nicio strategie” în privința Iranului și a susținut că SUA sunt „umilite” de negociatorii iranieni.

Președintele SUA a scris ulterior, într-o serie de postări pe Truth Social, că Merz „nu știe despre ce vorbește” și că „se amestecă în treburile celor care elimină amenințarea nucleară iraniană”. Merz a declarat miercuri că se află în continuare în relații bune cu Donald Trump.

Tensiuni mai ample în NATO

Schimbul de replici a scos la iveală dezacorduri mai ample între Donald Trump și mulți aliați din NATO, care au evitat să se alăture direct războiului SUA cu Iranul și s-au confruntat cu prețuri mai mari la energie din cauza întreruperii livrărilor de combustibil.

Președintele american a amenințat că va părăsi NATO, denigrând alianța ca fiind un „tigru de hârtie” pentru că nu a intrat în război. O lege din 2023 îl împiedică pe președinte să retragă SUA din NATO fără aprobarea Congresului.

Donald Trump critică NATO de ani de zile, acuzând membrii alianței că nu cheltuiesc suficient pentru armatele lor și că se bazează prea mult pe Statele Unite. În ultimii ani, el a susținut, de asemenea, că țările europene ar trebui să-și asume o responsabilitate mai mare în ceea ce privește ajutarea Ucrainei în războiul cu Rusia.

Președintele a propus retragerea a mii de soldați din Germania și spre sfârșitul primului său mandat, o măsură care a fost anulată însă de fostul președinte Joe Biden.