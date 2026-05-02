„Sincer, poate că ar fi mai bine să nu facem deloc un acord. Vreţi să ştiţi adevărul? Pentru că nu putem lăsa situaţia asta să continue”, a spus Trump.

„Durează de prea mult timp”, a adăugat el.

Anterior, vineri, Trump a declarat pentru CNN, înainte de a pleca spre Florida, că nu este mulţumit de cea mai recentă propunere a Iranului menită să pună capăt conflictului.

Preşedintele le-a spus, de asemenea, jurnaliştilor că opţiunile sale în privinţa Iranului se reduc la „Să mergem şi să-i bombardăm masiv şi să-i terminăm pentru totdeauna? Sau vrem să încercăm să încheiem un acord?”.

Mai mult, Trump a calificat drept ”trădare” afirmaţiile potrivit cărora Statele Unite nu „câştigă” războiul cu Iranul, în ciuda faptului că anterior a notificat Congresul că ostilităţile „s-au încheiat”, informează CNN.

„Avem stânga radicală care spune: «Nu câştigăm, nu câştigăm». Ei nu mai au deloc armată. Este incredibil. De fapt, chiar cred că este veritabilă trădare. Vreţi să ştiţi adevărul - este trădare”, a spus Trump în timpul unor declaraţii făcute vineri la The Villages, în Florida.

Referindu-se la acţiunea militară rapidă din ianuarie în Venezuela, pe care a numit-o „una dintre cele mai mari operaţiuni militare din istorie”, Trump a spus că nu vrea să vorbească prea devreme despre o victorie în Iran.

„Ne descurcăm aproape la fel de bine în Iran. Dar nu-mi place să vorbesc despre asta până când treaba nu este terminată”, a spus Trump, fără a recunoaşte diferenţele evidente dintre cele două conflicte.

Trump a afirmat în repetate rânduri că SUA au distrus marina Iranului şi a subliniat „genialitatea” blocadei americane asupra navelor care intră şi ies din porturile iraniene. Cu toate acestea, Iranul încă îşi menţine influenţa asupra Strâmtorii Ormuz.