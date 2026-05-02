Doar anul trecut, 20 de mii de firme au dispărut din statistici. Cele mai recente date publicate de Eurostat plasează țara noastră pe locul 3, în Europa, în ceea ce privește numărul de tineri antreprenori.

Realitatea dură din spatele cifrelor

Peste 10% din numărul total de proprietari de afaceri au vârsta cuprinsă între 20 și 29 de ani, mult peste media europeană. Însă, în spatele acestor cifre optimiste, se ascunde o realitate dură.

Ovidiu Constantin Bunget, professor facultatea de economie și Administrarea Afacerilor: Majoritatea nu rezistă pe piața forței de muncă, ele valorifică nișe, pe de-o parte, iar pe de altă parte sunt lipsite de capital care să le permită o dezvoltare majoră.

Andrei Munteanu, investitor în start-up-uri: Din start-up-urile care iau naștere, undeva la 15% dintre acestea reușesc. Asta înseamnă că reușesc să își facă o echipă, reușesc să aibă primele vânzări.

Marius are 29 de ani și este din Gorj. A muncit în străinătate pentru a strânge bani să își deschidă un atelier cu mobilier rustic. Vânzările nu au mers așa cum se aștepta.

Marius, tânăr antreprenor: Oamenii mai mult au preferat plasticul și alte modele, într-un final am renunțat că mi s-a părut puțin cam greu

Cei care au reușit au apelat la finanțare europeană.

Adrian Pășcuță, sociolog: Există stimulente atât pentru tinerii care vor să se angajeze, cât și pentru angajatorii care vor ocupa locurile cu persoane aflate la primul loc de muncă.

Exemplu de succes

Bogdan, de exemplu, a plantat pe 8 hectare o livadă cu cireși și pruni, în Timiș, acum 7 ani. A investit peste un milion de euro, dar 90 % din sumă a fost finanțare nerambursabilă. Acum, a ajuns să livreze în hipermarketuri.

Bogdan: Ai un start foarte bun față de cum ai putea începe tu cu banii proprii.

La 22 de ani, Sorina are deja propria firmă de marketing digital în Brașov. Se gândește să deschidă și un atelier de lumânări din ceară.

Un fenomen similar, cu mulți tineri antreprenori, s-a înregistrat în urmă cu mai bine de un deceniu în Italia și Grecia, țări care s-au confruntat cu șomaj mare în această categorie de vârstă.

În 2013, o treime din tinerii greci cu vârste cuprinse între 25 și 29 de ani nu reușeau să-și găsească un loc de muncă. Mulți au decis să-și înființeze o firmă, astfel că rata antreprenorilor tineri a crescut până la 16%.

Însă, în 2014, în Italia, rata șomajului în rândul tinerilor se apropia de 20%, în timp ce în Grecia depășea 30 de procente. Potrivit Institutului Național de Statistică, la noi, șomajul în rândul tinerilor a ajuns, anul trecut, la 26,1%.