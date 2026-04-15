Bita Hemmati este prima femeie care urmează să fie spânzurată după demonstrațiile care au izbucnit în ianuarie în toată țara și care au fost reprimate cu brutalitate de forțele guvernamentale, arată New York Post.

Regimul a judecat-o pentru numeroase fapte, printre care utilizarea de explozivi și arme, aruncarea de obiecte precum blocuri de beton, participarea la adunări de protest și perturbarea securității naționale, potrivit unui comunicat de presă publicat marți de Consiliul Național de Rezistență al Iranului (NCRI), organizație de opoziție.

Soțul ei, Mohammadreza Majid Asl, în vârstă de 34 de ani, precum și alți doi bărbați, Behrouz și Kourosh Zamaninezhad, care locuiau în același bloc cu cuplul, au fost, de asemenea, condamnați la moarte în urma unui proces, iar bunurile lor au fost confiscate.

Un al cincilea inculpat, Amir Hemmati, rudă a lui Hemmati, a fost condamnat la aproape șase ani de închisoare pentru „adunare și conspirație împotriva securității naționale”, precum și pentru „propagandă împotriva regimului”.

Aceștia au fost acuzați de guvernul iranian de „acțiuni operative în favoarea guvernului ostil al Statelor Unite și a unor grupuri ostile”, potrivit agenției de știri Human Rights Activists News Agency, cu sediul în SUA.

Toți membrii grupului au fost arestați la Teheran, orașul în care au avut loc cele mai ample proteste naționale împotriva regimului iranian.

Nu a fost încă stabilită o dată a execuției.

Apel către ONU

„Rezistența iraniană face din nou apel la Organizația Națiunilor Unite, la organismele internaționale competente și la apărătorii drepturilor omului să ia măsuri imediate pentru a salva viețile deținuților condamnați la moarte, în special ale prizonierilor politici și ale celor reținuți în timpul revoltei”, a declarat NCRI într-un comunicat.

Protestele din Iran au fost declanșate de o serie de greve locale organizate de comercianții din magazine și de pe piețe din Teheran la sfârșitul lunii decembrie. În doar două zile, mișcarea s-a răspândit în toată capitala, iar până în ianuarie, studenții și alte grupuri s-au alăturat unei manifestații de opoziție la nivel național.

Conform rapoartelor, mii de protestatari au fost uciși sau răniți, iar zeci de mii au fost arestați sau reținuți în cadrul represiunii guvernamentale.