Radarele MApN au detectat un grup de aproximativ 20 de drone rusești care se deplasau spre zona localității Ismail. Ca urmare, două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat în jurul orei 02.00 de la Baza 86 Aeriană Fetești.

„Un grup de douăzeci de drone aeriene ale Federației Ruse au fost detectate de radarele MApN, în evoluție spre zona localității Ismail (Ucraina). Două aeronave F-16 din serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat, în jurul orei 02.00, de la Baza 86 Aeriană de la Fetești”, a precizat MApN într-un comunicat.

„Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis, la ora 02.03, mesaj RO-Alert. Radarele de la sol au detectat pătrunderea unei drone, pentru scurt timp, în spațiul aerian național, în zona Chilia, continuându-și evoluția spre Ismail”, se mai arată în comunicat.

„Au fost raportate numeroase explozii pe malul ucrainean al Dunării. Alerta aeriană a încetat la ora 02.50. MApN informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de atacuri, rămânând în contact permanent cu acestea”, a mai transmis MApN.