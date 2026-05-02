”Ca penitenţă, vreau să lansez un apel public către toţi românii: Vă rog ca nu care cumva să le scrieţi parlamentarilor voştri”, transmite vicepremierul.

”Doresc să îmi cer scuze public faţă de acei parlamentari pe care i-am inoportunat permiţându-mi aroganţa de a le transmite un e-mail prin care i-am invitat să voteze conform propriei conştiinţe, nu conform ordinului de la şeful de partid. Mai grav, înţeleg că unii parlamentari s-au supărat pentru ca mi-am permis obrăznicia să le scriu pe mailul personal, care e trecut pe site-ul Camerei Deputaţilor şi pe cel al Senatului”, a scris, vineri seară, pe Facebook, Oana Gheorghiu.

„Apel” către români

Aceasta adaugă, ironic: ”Ca penitenţă, vreau să lansez un apel public către toţi românii - Vă rog ca nu care cumva să le scrieţi parlamentarilor voştri pe e-mail, prin mesaj pe Facebook sau în comentarii ca să le cereţi să voteze conform conştiinţei, nu conform ordinului de la şeful de partid”.

Potrivit acesteia, ”ar fi un abuz total asupra lor să îi deranjăm şi să le cerem să comită asemenea gesturi regretabile”. ”Deci din nou: vă rog ca nu cumva să faceţi aşa ceva”, a mai scris Gheorghiu.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunţat, joi seară, că a trimis mesaje tuturor parlamentarilor, făcând apel la ”înţelepciune şi curaj”. Ea a ataşat raportul exploratoriu privind posibilitatea listării unor companii de stat.