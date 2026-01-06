35 de persoane au fost ucise și 1.200 arestate la protestele din Iran. SUA au avertizat că vor interveni dacă mor oameni

Numărul morților în urma violențelor provocate de protestele din Iran a crescut la cel puțin 35 de oameni, au anunțat marți activiștii, citați de Associated Press.

Informațiile au fost furnizate de Agenția de știri a activiștilor pentru drepturile omului din SUA, care afirmă că peste 1.200 de persoane au fost reținute în cadrul protestelor, care durează de mai bine de o săptămână.

Agenția a mai precizat că 29 de protestatari, patru copii și doi membri ai forțelor de securitate iraniene, au fost uciși.

Demonstrațiile au avut loc în mai mult de 250 de locuri aflate în 27 (din totalul celor 31) de provincii ale Iranului.

Grupul, care se bazează pe o rețea de activiști din Iran pentru informațiile sale, a furnizat date corecte, până acum, în cazul incidentelor din trecut.

Agenția de știri semi-oficială Fars, considerată apropiată Gărzii Revoluționare paramilitare din Iran, a transmis luni seara că aproximativ 250 de polițiști și 45 de membri ai forței Basij, formată exclusiv din voluntari, au fost răniți în timpul demonstrațiilor.

Numărul tot mai mare de victime aduce cu sine posibilitatea unei intervenții americane

Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat Iranul că, dacă Teheranul „ucide violent protestatarii pașnici”, Statele Unite „vor veni în ajutorul lor”.

Deși nu este clar cum și dacă Trump va interveni, comentariile sale au stârnit o reacție imediată și furioasă, oficialii din cadrul teocrației amenințând că vor viza trupele americane din Orientul Mijlociu.

Comentariile au căpătat o nouă importanță după ce armata americană l-a capturat pe președintele venezuelean Nicolás Maduro, un aliat de lungă durată al Teheranului.

Protestele sunt cele mai mari din Iran din 2022, când moartea lui Mahsa Amini, în vârstă de 22 de ani, în custodia poliției, a declanșat demonstrații la nivel național. Cu toate acestea, protestele nu au fost încă la fel de răspândite și intense ca cele din jurul morții lui Amini, care a fost reținută pentru că nu purta hijabul, sau vălul, după bunul plac al autorităților.

Iranul s-a confruntat cu valuri de proteste la nivel național în ultimii ani. Pe măsură ce sancțiunile s-au înăsprit și Iranul s-a luptat după un război de 12 zile cu Israelul, moneda sa, rialul, s-a prăbușit în decembrie, ajungând la 1,4 milioane pentru 1 dolar. Protestele au început la scurt timp după aceea.

În prezent, este dificil de înțeles amploarea acestor ultime runde de proteste. Mass-media de stat iraniană a furnizat puține informații despre demonstrații. Videoclipurile publicate online oferă doar imagini scurte și tremurate cu oameni în stradă sau sunete de focuri de armă.

Jurnaliștii din Iran se confruntă, de asemenea, cu restricții în ceea ce privește reportajele în general, cum ar fi necesitatea de a obține permisiunea pentru a călători în țară, precum și amenințarea de hărțuire sau arestare de către autorități.

Dar protestele nu par să se oprească, chiar și după ce liderul suprem Ayatollah Ali Khamenei a declarat sâmbătă că „revoluționarii trebuie să fie puși la locul lor”.

