Donald Trump avertizează Iranul că va fi lovit dur dacă vor fi uciși manifestanți. Protestele continuă în republica islamică

05-01-2026 | 10:05
donald trump
AFP

Președintele american Donald Trump avertizează că Iranul va fi lovit „foarte dur” dacă manifestanți vor fi uciși în cadrul protestelor din republica islamică, care au început din motive economice, dar s-au extins și cu revendicări politice.

Mihaela Ivăncică

”Urmărim acesst lucru foarte îndeaproape. Dacă ei încep să omoare oameni, aşa cum au făcut în trecut, cred că vor fi loviţi dur de către Statele Unite”, a ameninţat duminică, la bordul Air Force One, locatarul Casei Albe, relatează AFP.

Protestele au început pe 28 decembrie, la Teheran, când comercianții și-au închis magazinele în semn de nemulțumire față de hiperinflație și criza economică, iar ulterior au căpătat o dimensiune politică.

Cel puţin 12 persoane - inclusiv membri ai forţelor de securitate - au fost ucise, potrivit unor surse oficiale.

Acestea sunt cele mai semnificative proteste de la mișcările care au zguduit Iranul în 2022, după moartea lui Mahsa Amini, o tânără reținută de Poliția Moravurilor pentru că ar fi încălcat un cod vestimentar strict pentru femei. Totuși, amploarea contestării actuale este mai redusă.

Sursa: News.ro

