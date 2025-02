Protest cu sute de mii de oameni la Munchen, împotriva extremei drepte: „E vremea să spunem 'Niciodată din nou'”

Manifestația, cu peste un sfert de milion de participanți, a venit drept ripostă la succesul de care se bucură, înainte de alegeri, formațiunea extremistă AfD.

Protestatarii s-au adunat în zona in care, an de an, are loc Oktoberfest. Numărul celor prezenți a fost cu mult peste așteptări, cu estimări între 250 și 320 de mii de oameni.

Manifestația a fost îndreptată, în primul rând, împotriva formațiunii de extremă dreapta AfD, care se afla pe locul 2 în sondaje înaintea alegerilor de pe 23 februarie.

Veronika Frank, pensionară: "(Manifestăm) împotriva extremei drepte. E vremea să spunem "Niciodată din nou". Mi se pare oribil că ideile de extremă dreapta sunt din nou acceptabile, că sunt spuse din nou deschis".

Protestul, susținut, de pildă, de Festivalul de Film de la Munchen, de biserici locale și de cluburile de fotbal Bayern și TSV 1860, s-a desfășurat sub semnul diversității, demnității și democrației.

Till, student: "Mi-e teamă că va exista mai puțină umanitate. Că politica nu va mai fi făcută pentru clasa de mijloc, pentru clasa de jos, ci mai degrabă pentru cei cu idei de dreapta, pentru oameni răuvoitori".

Imigranții care au deja o viață și o carieră în Germania spun că nu se mai simt în siguranță.

Martin Frank, pensionar: "Dezbaterea publică – din păcate alimentată și de mass-media – pretinde mereu că migrația este cea mai mare problemă pe care o avem. Eu cred că asta e o absurditate”.

Migrant: "Desigur, ca migrant, nu vreau ca societatea noastră să se deplaseze tot mai mult spre dreapta. Eu și fiica mea vom fi printre primele persoane afectate de acest lucru. La fel ca și alte persoane al căror gen sau sexualitate nu se potrivesc normelor. Și tocmai de aceea sunt aici astăzi, pentru a da un exemplu".

Și în Budapesta, mai multe organizații anti-fasciste au organizat o manifestație împotriva extremei drepte. Protestul a avut loc înaintea unui mare miting al grupărilor extremiste din Europa care se reunesc în fiecare an, în capitala maghiară, pentru a celebra așa-numita Zi a Onoarei.

În trecut s-au înregistrat incidente violente între neo-naziști și anti-fasciști, așa că poliția maghiară este în alertă.

