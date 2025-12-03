Incendiul devastator din Hong Kong: bilanțul urcă la 159 de morți. 15 suspecţi arestaţi

Bilanțul victimelor celui mai sângeros incendiu din ultimele decenii la Hong Kong a crescut la 159 de morți, după inspectarea tuturor imobilelor cuprinse de flăcări, a anunțat miercuri poliția, relatează AFP.

„Am găsit 159 de corpuri, dintre care 140 au fost identificate preliminar – 49 de bărbați și 91 de femei, cu vârste cuprinse între un an și 97 de ani”, a declarat în cadrul unei conferințe de presă comisarul de poliție Joe Chow.

Acesta este un „bilanț provizoriu” al căutărilor efectuate în imobile și ar putea fi modificat, a precizat Joe Chow, deoarece anchetatorii au descoperit „fragmente osoase suspecte”, care urmează să fie supuse expertizei medico-legale.

Incendiul a devastat miercuri cinci dintre cei șapte zgârie-nori ai complexului rezidențial Wang Fuk Court, aflat în renovare, în cartierul Tai Po din nordul orașului, obligând mii de persoane să-și părăsească locuințele.

Potrivit autorităților, flăcările s-au extins rapid din cauza plaselor de protecție folosite pe schele, care nu respectau normele de siguranță la incendiu.

15 persoane arestate

Organismul anticorupție din Hong Kong și poliția – care desfășoară o anchetă comună privind cel mai grav incendiu de la 1948 până în prezent – au arestat 15 persoane suspectate de omor din culpă.

Presa locală relatează că au fost arestate și mai multe persoane care solicitau răspunsuri și dreptate.

Printre cei reținuți se află și un student de 24 de ani, Miles Kwan, care a inițiat o petiție ce a strâns 10.000 de semnături în mai puțin de o zi.

