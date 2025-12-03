Incendiul devastator din Hong Kong: bilanțul urcă la 159 de morți. 15 suspecţi arestaţi

Stiri externe
03-12-2025 | 19:23
incendiu hong kong
Getty

Bilanțul victimelor celui mai sângeros incendiu din ultimele decenii la Hong Kong a crescut la 159 de morți, după inspectarea tuturor imobilelor cuprinse de flăcări, a anunțat miercuri poliția, relatează AFP.

 

autor
Vlad Dobrea

„Am găsit 159 de corpuri, dintre care 140 au fost identificate preliminar – 49 de bărbați și 91 de femei, cu vârste cuprinse între un an și 97 de ani”, a declarat în cadrul unei conferințe de presă comisarul de poliție Joe Chow.

Acesta este un „bilanț provizoriu” al căutărilor efectuate în imobile și ar putea fi modificat, a precizat Joe Chow, deoarece anchetatorii au descoperit „fragmente osoase suspecte”, care urmează să fie supuse expertizei medico-legale.

Incendiul a devastat miercuri cinci dintre cei șapte zgârie-nori ai complexului rezidențial Wang Fuk Court, aflat în renovare, în cartierul Tai Po din nordul orașului, obligând mii de persoane să-și părăsească locuințele.

Citește și
keir starmer
Londra reacționează dur: „Putin tergiversează deliberat. Marea Britanie va continua presiunea maximă asupra Rusiei”

Potrivit autorităților, flăcările s-au extins rapid din cauza plaselor de protecție folosite pe schele, care nu respectau normele de siguranță la incendiu.

15 persoane arestate

 

Organismul anticorupție din Hong Kong și poliția – care desfășoară o anchetă comună privind cel mai grav incendiu de la 1948 până în prezent – au arestat 15 persoane suspectate de omor din culpă.

Presa locală relatează că au fost arestate și mai multe persoane care solicitau răspunsuri și dreptate.

Printre cei reținuți se află și un student de 24 de ani, Miles Kwan, care a inițiat o petiție ce a strâns 10.000 de semnături în mai puțin de o zi.

Sursa: News.ro

Etichete: incendiu, hong kong, decese,

Dată publicare: 03-12-2025 19:23

Articol recomandat de sport.ro
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
Citește și...
Londra reacționează dur: „Putin tergiversează deliberat. Marea Britanie va continua presiunea maximă asupra Rusiei”
Stiri externe
Londra reacționează dur: „Putin tergiversează deliberat. Marea Britanie va continua presiunea maximă asupra Rusiei”

Preşedintele rus Vladimir Putin nu vrea să ajungă la un acord cu privire la războiul din Ucraina, a declarat miercuri premierul britanic Keir Starmer, după discuţiile de cinci ore din ajun între trimişii SUA şi liderul rus la Kremlin. 

Guvernul Ungariei finanțează noul centru cultural din Sfântu Gheorghe, pe terenul fostului Hotel Bodoc
Stiri externe
Guvernul Ungariei finanțează noul centru cultural din Sfântu Gheorghe, pe terenul fostului Hotel Bodoc

Guvernul Ungariei va sprijini construirea unui centru cultural în locul fostului Hotel Bodoc din centrul municipiului Sfântu Gheorghe, care se va întinde pe o suprafaţă de circa 25.000 de metri pătraţi.

Rusia se declară deschisă negocierilor cu SUA pentru pace în Ucraina. Putin a respins unele propuneri ca fiind innaceptabile
Stiri externe
Rusia se declară deschisă negocierilor cu SUA pentru pace în Ucraina. Putin a respins unele propuneri ca fiind innaceptabile

Kremlinul a anunţat miercuri că preşedintele rus Vladimir Putin a acceptat unele propuneri din planul de pace american pentru Ucraina şi le-a respins pe altele ca fiind inacceptabile.  

Recomandări
Gabriel Liiceanu: Dacă România nu își curăță trecutul, nu va avea un viitor pe care să se înalțe
Interviurile Stirileprotv.ro
Gabriel Liiceanu: Dacă România nu își curăță trecutul, nu va avea un viitor pe care să se înalțe

România este obligată să își confrunte trecutul marcat de comunism pentru a-și putea construi viitorul, dar acest demers nu se poate face cu o clasă politică moștenită de pe vremea lui Ceaușescu “machiată și cosmetizată altfel”.

Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește. Spitalele au oprit internările, în timp ce autoritățile se acuză reciproc
Stiri actuale
Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește. Spitalele au oprit internările, în timp ce autoritățile se acuză reciproc

Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește, chiar dacă Barajul Paltinu a reluat alimentarea. Specialiștii estimează că cel mai devreme în cinci zile apa va deveni potabilă în rețelele de distribuție.

Londra reacționează dur: „Putin tergiversează deliberat. Marea Britanie va continua presiunea maximă asupra Rusiei”
Stiri externe
Londra reacționează dur: „Putin tergiversează deliberat. Marea Britanie va continua presiunea maximă asupra Rusiei”

Preşedintele rus Vladimir Putin nu vrea să ajungă la un acord cu privire la războiul din Ucraina, a declarat miercuri premierul britanic Keir Starmer, după discuţiile de cinci ore din ajun între trimişii SUA şi liderul rus la Kremlin. 

Top citite
1 anvelope de iarna
Shutterstock
Stiri Diverse
Ce inscripție apare pe cauciucurile de iarnă. Cum recunoști anvelopele de iarnă
2 brad de craciun
Shutterstock
Stiri Diverse
Brad natural sau artificial în 2025. Avantaje, dezavantaje și cum îl alegi pe cel potrivit
3 premiera medicala
Stiri Sanatate
Primul defibrilator extravascular implantat în România. Intervenția s-a realizat în Cluj-Napoca
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 03 Decembrie 2025

47:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Decembrie 2025

01:46:52

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28