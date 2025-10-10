Procuroarea generală din New York, Letitia James, pusă sub acuzare: Denunță „represalii politice” ale administrației Trump

Procuroarea generală a statului New York, Letitia James, membră a Partidului Democrat și adversară declarată a președintelui Trump, a fost pusă sub acuzare de un mare juriu federal în Virginia.

Aflată la originea unei condamnări a președintelui SUA, este acuzată de șeful Agenției de Finanțare a Locuințelor, Bill Pulte, un apropiat al lui Donald Trump, de falsificarea unor documente referitoare la cererile de credite ipotecare, au anunțat joi mai multe publicații americane, relatează AFP, preluat de Agerpres.

Al doilea adversar al lui Trump vizat

Această acuzare survine după cea a fostului director FBI James Comey, de asemenea un adversar personal al lui Donald Trump.

La rândul ei, Letitia James a denunțat „represalii politice” din partea administrației Trump.

„Vom combate cu fermitate aceste acuzații nefondate (...) Și voi continua să-mi fac treaba", a adăugat într-un comunicat cea care a inițiat proceduri judiciare împotriva lui Donald Trump, care i-au adus o condamnare foarte grea în 2024.

Condamnarea lui Trump în 2024

Letitia James a fost figura centrală în acțiunile juridice împotriva lui Trump, inclusiv în cazul privind fraudele financiare ale organizației Trump, care a dus la o decizie judecătorească în 2024.

Procuroarea a adus dovezi că Trump și organizația sa au exagerat valoarea activelor pentru a obține împrumuturi bancare avantajoase și beneficii fiscale, o investigație care a durat ani de zile și care a culminat cu sancțiuni financiare majore.

Conform acuzațiilor formulate de Bill Pulte, șeful Agenției de Finanțare a Locuințelor și un apropiat cunoscut al președintelui Trump, Letitia James ar fi falsificat documente legate de cereri de credite ipotecare.

Acuzarea lui Letitia James vine la scurt timp după ce fostul director FBI James Comey a fost, de asemenea, pus sub acuzare. Comey, care a fost concediat de Trump în 2017 și a devenit un critic vocal al președintelui, se confruntă acum cu propriile probleme juridice.

Acest tipar a stârnit îngrijorări în rândul criticilor administrației Trump că sistemul judiciar este folosit pentru a se răzbuna pe adversarii politici ai președintelui.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













