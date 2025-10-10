Procuroarea generală din New York, Letitia James, pusă sub acuzare: Denunță „represalii politice” ale administrației Trump

Stiri externe
10-10-2025 | 08:43
letitia james
IMAGO

Procuroarea generală a statului New York, Letitia James, membră a Partidului Democrat și adversară declarată a președintelui Trump, a fost pusă sub acuzare de un mare juriu federal în Virginia.

autor
Mihai Niculescu

Aflată la originea unei condamnări a președintelui SUA, este acuzată de șeful Agenției de Finanțare a Locuințelor, Bill Pulte, un apropiat al lui Donald Trump, de falsificarea unor documente referitoare la cererile de credite ipotecare, au anunțat joi mai multe publicații americane, relatează AFP, preluat de Agerpres.

Al doilea adversar al lui Trump vizat

Această acuzare survine după cea a fostului director FBI James Comey, de asemenea un adversar personal al lui Donald Trump.

La rândul ei, Letitia James a denunțat „represalii politice” din partea administrației Trump.

„Vom combate cu fermitate aceste acuzații nefondate (...) Și voi continua să-mi fac treaba", a adăugat într-un comunicat cea care a inițiat proceduri judiciare împotriva lui Donald Trump, care i-au adus o condamnare foarte grea în 2024.

Citește și
trump
Câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace este anunțat vineri. Care sunt șansele lui Trump. „Toţi politicienii vor să câştige”

Condamnarea lui Trump în 2024

Letitia James a fost figura centrală în acțiunile juridice împotriva lui Trump, inclusiv în cazul privind fraudele financiare ale organizației Trump, care a dus la o decizie judecătorească în 2024.

Procuroarea a adus dovezi că Trump și organizația sa au exagerat valoarea activelor pentru a obține împrumuturi bancare avantajoase și beneficii fiscale, o investigație care a durat ani de zile și care a culminat cu sancțiuni financiare majore.

Conform acuzațiilor formulate de Bill Pulte, șeful Agenției de Finanțare a Locuințelor și un apropiat cunoscut al președintelui Trump, Letitia James ar fi falsificat documente legate de cereri de credite ipotecare.

Acuzarea lui Letitia James vine la scurt timp după ce fostul director FBI James Comey a fost, de asemenea, pus sub acuzare. Comey, care a fost concediat de Trump în 2017 și a devenit un critic vocal al președintelui, se confruntă acum cu propriile probleme juridice.

Acest tipar a stârnit îngrijorări în rândul criticilor administrației Trump că sistemul judiciar este folosit pentru a se răzbuna pe adversarii politici ai președintelui.

Sursa: Agerpres

Etichete: donald trump, punere sub acuzare, James,

Dată publicare: 10-10-2025 08:35

Articol recomandat de sport.ro
Ralf Rangnick a văzut ce a făcut Mircea Lucescu și a spus clar după victoria Austriei cu 10-0
Ralf Rangnick a văzut ce a făcut Mircea Lucescu și a spus clar după victoria Austriei cu 10-0
Citește și...
Guvernul israelian a validat acordul de armistițiu cu Hamas. Ce prevede prima fază a planului întocmit de Trump
Stiri externe
Guvernul israelian a validat acordul de armistițiu cu Hamas. Ce prevede prima fază a planului întocmit de Trump

Guvernul israelian a validat, joi seară, acordul de armistițiu cu Hamas și planul pentru eliberarea ostaticilor. Încetarea focului va intra în vigoare vineri noapte, după 2 ani de război în Gaza.

Câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace este anunțat vineri. Care sunt șansele lui Trump. „Toţi politicienii vor să câştige”
Stiri externe
Câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace este anunțat vineri. Care sunt șansele lui Trump. „Toţi politicienii vor să câştige”

Câştigătorul Premiului Nobel pentru Pace 2025 va fi anunţat vineri la prânz, iar candidatura lui Donald Trump, în contextul recentului anunţ al acordului pentru Gaza, a atras şi mai mult atenţia asupra jocului anual al ghicirii noului laureat.

Țara pe care Donald Trump vrea să o dea afară din NATO. Un puternic stat din Europa este vizat: „N-are nicio scuză”
Stiri externe
Țara pe care Donald Trump vrea să o dea afară din NATO. Un puternic stat din Europa este vizat: „N-are nicio scuză”

Preşedintele american Donald Trump a declarat joi, în Biroul Oval, că Spania merită să fie dată afară din NATO din cauza cheltuielilor sale militare, pe care le consideră insuficiente, relatează AFP.

Preşedintele Donald Trump afirmă că politica sa tarifară serveşte pentru „a aduce pace în lume
Stiri externe
Preşedintele Donald Trump afirmă că politica sa tarifară serveşte pentru „a aduce pace în lume"

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, şi-a apărat politica comercială şi a asigurat că tarifele pe care le-a impus unor ţări şi teritorii "au adus pacea în lume", relatează joi EFE.

Un star al muzicii country irită administraţia Trump prin versuri împotriva Poliţiei imigraţiei
Stiri externe
Un star al muzicii country irită administraţia Trump prin versuri împotriva Poliţiei imigraţiei

Cântărețul american Zach Bryan a fost criticat de Guvernul SUA după ce a lansat un cântec în care atacă acțiunile Poliției imigrației, potrivit AFP.

Recomandări
Câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace este anunțat vineri. Care sunt șansele lui Trump. „Toţi politicienii vor să câştige”
Stiri externe
Câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace este anunțat vineri. Care sunt șansele lui Trump. „Toţi politicienii vor să câştige”

Câştigătorul Premiului Nobel pentru Pace 2025 va fi anunţat vineri la prânz, iar candidatura lui Donald Trump, în contextul recentului anunţ al acordului pentru Gaza, a atras şi mai mult atenţia asupra jocului anual al ghicirii noului laureat.

Guvernul israelian a validat acordul de armistițiu cu Hamas. Ce prevede prima fază a planului întocmit de Trump
Stiri externe
Guvernul israelian a validat acordul de armistițiu cu Hamas. Ce prevede prima fază a planului întocmit de Trump

Guvernul israelian a validat, joi seară, acordul de armistițiu cu Hamas și planul pentru eliberarea ostaticilor. Încetarea focului va intra în vigoare vineri noapte, după 2 ani de război în Gaza.

România, în centrul atenției Parlamentului European. Deputații cer sancțiuni dure după atacurile hibride ale Rusiei
Stiri externe
România, în centrul atenției Parlamentului European. Deputații cer sancțiuni dure după atacurile hibride ale Rusiei

Parlamentul European a adoptat o rezoluție care cere un răspuns unitar al Uniunii Europene la atacurile hibride și încălcările spațiului aerian de către Rusia.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 9 Octombrie 2025

44:49

Alt Text!
La Măruță
9 Octombrie 2025

01:31:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Octombrie 2025

01:45:37

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28