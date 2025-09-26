Fostul șef al FBI James Comey, unul dintre adversarii lui Trump, a fost pus sub acuzare. Reacția președintelui SUA

Fostul director FBI James Comey, unul dintre adversarii lui Donald Trump, a fost pus sub acuzare pentru obstrucționarea justiției și fals în declarații, a anunțat joi Departamentul de Justiție.

Anunțul a venit la doar câteva zile după ce președintele american a cerut urmărirea penală a adversarilor săi politici, notează AFP, preluat de Agerpres.

„Dreptate în America!", și-a exprimat el rapid satisfacția pe rețeaua sa Truth Social, descriindu-l pe fostul șef al poliției federale americane drept „una dintre cele mai rele ființe umane pe care le-a cunoscut vreodată această țară".

Concedierea din 2017 și investigațiile în curs

Donald Trump l-a concediat brusc pe James Comey de la FBI în 2017, când acesta investiga suspiciuni de ingerință străină în timpul primului său mandat (2017-2021), și de atunci l-a acuzat că a mințit în fața Congresului.

Comey este urmărit penal pentru „infracțiuni grave legate de divulgarea de informații sensibile", a precizat Departamentul de Justiție într-un comunicat.

Presiunile asupra procurorilor

În urmă cu câteva zile, Donald Trump a îndemnat public pe procurorul general Pam Bondi să urmărească penal mai mulți dintre adversarii săi politici.

De asemenea, s-a lăudat că a concediat un procuror federal care refuzase să-l urmărească penal pe James Comey și pe procurorul general al statului New York, Letitia James, alt dușman personal al președintelui american.

„Nu el a demisionat, eu l-am concediat", a spus el despre procurorul american pentru districtul estic al Virginiei, Erik Siebert, a cărui plecare fusese anunțată de presă.

Potrivit unei declarații a înlocuitorului lui Siebert, Lindsey Halligan, recent numită de Donald Trump, infracțiunile imputate lui James Comey se referă la „mărturia acestuia din cursul audierii în fața unei comisii a Senatului Statelor Unite la 30 septembrie 2020".

„Aceste acuzații (...) constituie un abuz de încredere publică la un nivel extraordinar", a spus ea în comunicatul care a precizat că fostul director al FBI risca până la cinci ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat.

