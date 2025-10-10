Guvernul israelian a validat acordul de armistițiu cu Hamas. Ce prevede prima fază a planului întocmit de Trump

10-10-2025 | 08:33
Guvernul israelian a validat, joi seară, acordul de armistițiu cu Hamas și planul pentru eliberarea ostaticilor. Încetarea focului va intra în vigoare vineri noapte, după 2 ani de război în Gaza.

Gruparea va elibera toți deținuții în viață, în schimbul prizonierilor palestinieni.

Asta în timp ce armata israeliană va începe să se retragă parțial. Președintele Donald Trump crede că supraviețuitorii vor reveni acasă luni sau marți.

Steve Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump în Orientul Mijlociu și Jared Kushner, ginerele președintelui american, au participat, joi seară, la ședința cabinetului israelian.

Întâlnirea a avut drept scop ratificarea acordului de încetare a focului în Gaza. Liderul de la Casa Albă va merge în Egipt pentru "semnarea oficială" a armistițiului.

Nicușor Dan
Nicuşor Dan, după acordul din Gaza: România rămâne angajată să susțină eforturile pentru o pace durabilă în Orientul Mijlociu

Donald Trump, președintele SUA: „Am obținut eliberarea tuturor ostaticilor rămași, iar aceștia ar trebui să fie eliberați luni sau marți. Procesul de eliberare este unul complicat. Aș prefera să nu spun ce trebuie făcut pentru a-i recupera. Sunt locuri în care nu ți-ai dori să fii, dar îi vom aduce înapoi - luni sau marți - și va fi o zi a bucuriei. Voi încerca să fac o vizită acolo. Vom încerca să ajungem acolo”.

Prima fază a acordului de pace propus de Donald Trump prevede eliberarea celor 20 de ostatici care sunt în viață și repatrierea rămășițelor pământești ale celor care au murit - se crede că sunt 28 de persoane.

Acest lucru trebuie să se întâmple în 72 de ore de la aprobarea armistițiului. În schimb, Ierusalimul urmează să elibereze 250 de deținuți palestinieni și alți 1.700 de arestați în Gaza.

Forțele israeliene se vor retrage parțial într-o poziție convenită și va fi permisă intrarea convoaielor cu ajutoare umanitare în enclavă.

Khalil al-Hayya, negociatorul-şef al grupării Hamas: „Am primit asigurări din partea fraţilor mediatori şi a administraţiei americane, care confirmă că războiul s-a terminat definitiv”.

Următoarele etape ale planului în 20 de puncte prezentat de liderul de la Casa Albă nu au fost încă discutate.

Trebuie stabilit inclusiv modul în care va fi guvernată Fâșia Gaza, distrusă de război. Nu este cunoscută nici soarta finală a grupării Hamas.

