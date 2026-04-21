Hotărârea a fost pronunțată de o instanță din Atena, care a stabilit că decesul femeii a fost legat de vaccinare și că statul poartă responsabilitatea, deoarece campania de imunizare a fost desfășurată ca parte a politicii naționale de sănătate publică în timpul pandemiei, scrie Novinite.

Ministerul Sănătății a susținut că vaccinarea împotriva Covid-19 a fost voluntară și, prin urmare, statul nu ar trebui să fie tras la răspundere pentru eventualele efecte adverse. Totuși, instanța a respins acest argument și a considerat că, în contextul mai larg al campaniei de vaccinare, statul este responsabil.

În consecință, rudele femeii decedate au primit despăgubiri în valoare de 300.000 de euro.

Experții juridici spun că decizia este importantă deoarece ar putea deschide calea pentru alte cereri de despăgubire în cazuri de reacții grave după vaccinarea anti-Covid. Potrivit avocaților implicați în astfel de dosare, elementul esențial rămâne expertiza medicală care să stabilească în mod clar o legătură de cauzalitate între vaccin și complicația medicală sau deces.

Aceștia subliniază că, fără o astfel de dovadă, cererile similare ar fi dificil de susținut în instanță, însă această hotărâre arată că, atunci când există probe, pot fi acordate despăgubiri.