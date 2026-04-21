Școala a anunțat suspendarea ca măsură preventivă, în urma unei anchete interne demarate pentru a stabili faptele. Suspendarea, dispusă luni de directorul instituției de învățământ de care aparține școala din Veneția, ar putea-o ține pe profesoară departe de catedră până la finalul anului, potrivit Fan Page.

Profesoară suplinitoare, în funcție de doar două săptămâni

Profesoara este, de fapt, suplinitoare și lucra de aproximativ două săptămâni, având un contract până la sfârșitul lunii aprilie, deși existau șanse mari să fie reangajată până la finalul anului, din cauza absenței titularului. Potrivit informațiilor de până acum, incidentul a avut loc miercuri, în timpul unei ore obișnuite, într-o sală cu elevi de clasa a treia. Se pare că elevii întrebau despre lungimea unui rezumat dat ca temă, însă în clasă exista deja o tensiune care a culminat cu comportamentul de nejustificat al profesoarei, aflat acum în anchetă.

Incidentul a ieșit la iveală după câteva zile

Cazul a ieșit la iveală abia în zilele următoare, când povestea incidentului s-a răspândit în școală, iar profesoara a continuat să predea atât în aceeași clasă, cât și în altele, joi și vineri. Întrebată de director, aceasta a confirmat că a tăiat șuvițele elevelor, recunoscând că „a exagerat”, dar explicând că a făcut-o „pentru a se pune la nivelul elevilor și a se face mai bine înțeleasă”.

Pe lângă procedurile disciplinare demarate de Inspectoratul Școlar Regional, femeia ar putea răspunde și penal pentru folosirea abuzivă a mijloacelor de corecție. Totuși, potrivit publicației Gazzettino, familiile minorilor implicați par hotărâte să nu meargă mai departe, considerând că măsurile luate de școală sunt suficiente, după amploarea mediatică a cazului.

„Școala gestionează acest incident, deși unul negativ, ca parte a unui proces nu doar educațional, ci și de sprijin pentru dezvoltarea copiilor noștri, care devin adulți într-o etapă atât de delicată, acordând timp și atenție fiecărei povești individuale”, a declarat tatăl uneia dintre eleve.

„Este incredibil că o profesoară ar face așa ceva, dar cred că trebuie să înțelegem pe deplin ce se întâmpla în acea clasă în acel moment. Evident, nimic nu justifică un asemenea gest, dar știm cum sunt copiii, mai ales cu profesorii suplinitori: pot fi teribili”, a spus o mamă pentru Corriere, adăugând: „Există multe situații în care copiii de această vârstă îi provoacă pe profesori până la epuizare, dar nu există nicio îndoială asupra gravității faptelor profesoarei.”