"De-a lungul timpului, toate mandatele pe care le-am primit, fie de la premier, când nu aveam calitatea de membru de partid, eram tehnocrat, fie de la Partidul Național Liberal, când aveam calitatea de membru de partid, deci aveam votul politic al partidului, aşa va rămâne situaţia şi în viitor... Deci, nu se pune problema de a ieşi în afara unei decizii de partid. (...) Nu cred că se pune această problemă, cel puţin în acest moment, şi pe termen lung de aici înainte.", a spus Predoiu.

Potrivit acestuia, în PNL nu a fost nicio discuţie privind atribuirea mandatului de premier altui liberal: "Nu a fost nicio astfel de discuţie. Nu a fost nicio astfel de discuţie pentru că nimeni nu a simţit nevoia".

Biroul Politic Naţional al PNL şi grupurile parlamentare ale PNL au adoptat, marţi, în unanimitate, o rezoluţie în care îşi exprimă sprijinul ferm pentru continuarea guvernării sub conducerea prim-ministrului Ilie Bolojan şi pentru finalizarea reformelor asumate.

Nicușor Dan, în 2025, despre Cătălin Predoiu: ”O persoană foarte potrivită” pentru postul de prim-ministru

În 2025, când Nicușor Dan era doar un candidat la funcția de președinte al României, a declarat pentru Știrile Pro TV că Predoiu este ”o persoană foarte potrivită” pentru postul de prim-ministru.

De asemenea, Nicușor Dan a spus despre Bolojan că este o persoană pe care o ”admiră foarte mult”.