Mette-Marit, în vârstă de 52 de ani, a fost diagnosticată cu fibroză pulmonară, în 2018.În ultimele luni, starea ei s-a agravat. Și, acum aproape două săptămâni, a fost înscrisă pe lista de așteptare.

De atunci, aproximativ 12.000 de norvegieni s-au înscris ca donatori de organe, o creștere uriașă, de 180 de ori, față de luna precedentă.

Operația a avut loc la două zile după ce fiul prințesei a fost condamnat la patru ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat de viol.

Avocații săi au declarat că va face apel împotriva sentinței.