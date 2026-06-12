''Prinţesa Bha'', aşa cum era cunoscută în Thailanda, suferise o criză cardiacă în timpul unei sesiuni de antrenament cu câinii armatei în decembrie 2022.

În urma acestui incident, a fost internată în stare de inconştienţă la spitalul Chulalongkorn din Bangkok, iar thailandezii aşteptau cu nerăbdare comunicatele oficiale sporadice despre starea ei de sănătate.

Palatul regal a anunţat în august 2025 că suferea de o gravă infecţie sangvină şi că depindea de aparatele medicale pentru susţinerea funcţiilor pulmonare şi renale.

Un nou buletin despre starea de sănătate a prinţesei, publicat în urmă cu trei săptămâni şi care vorbea despre o ''deteriorare'' şi despre o infecţie devenită ''incontrolabilă'', a pregătit moralul thailandezilor pentru deznodământul inevitabil.

Prinţesa s-a stins ''în pace'' joi, la ora 19:48, se precizează într-un comunicat al biroului casei regale. Rămăşiţele pământeşti vor fi expuse într-o capelă de la Marele Palat din Bangkok, iar funeraliile vor avea loc ''cu cele mai înalte onoruri, conform tradiţiei regale'', se mai precizează în comunicat.

„Era iubită, respectată”

Bajrakitiyabha Mahidol era unicul copil provenit din prima căsătorie a regelui în exerciţiu, Maha Vajiralongkorn, cu prinţesa Soamsawali.

''Era iubită, respectată şi admirată în întreg regatul'', a declarat prim-ministrul Anutin Charnvirakul într-o scurtă alocuţiune televizată prin care a invitat ''toţi thailandezii să se alăture doliului şi să-i urmeze exemplul ca sursă de inspiraţie''.

Mai multe persoane în vârstă au venit să-i aducă un omagiu la spitalul Chulalongkorn, unde au stat în tăcere pe unul dintre holurile unităţii medicale, ţinând în mâini portrete ale prinţesei.

''Am fost foarte tristă când am aflat vestea'', a mărturisit pentru AFP Thanyaporn Arammekha, o pensionară de 66 de ani. ''Iubesc monarhia pentru că părinţii mei au divorţat pe când eram foarte tânără şi (fostul rege) Rama al IX-lea a fost asemenea unei figuri paterne pentru mine''.

Kanokpan Chantarapetch, o fostă funcţionară de 67 de ani, a venit de asemenea imediat la spital.

''Am fost bulversată'', a spus ea, cu lacrimi în ochi. ''Prinţesa Bha a făcut eforturi ca să ajute poporul thailandez pe când era la Ministerul Justiţiei, în special pe prizonieri''.

Procuroare şi diplomată

Procuroare şi diplomată de formaţie, Bajrakitiyabha Mahidol a studiat în Regatul Unit, Thailanda şi în Statele Unite, unde a obţinut o diplomă în Drept de la Universitatea Cornell.

Cu prilejul unei vizite în 2012 la această universitate americană, prinţesa a evocat parcursul său profesional în faţa studenţilor.

''Mă întreb azi ce sunt cu adevărat: procuror, avocat penal, diplomat? Răspunsul este: toate acestea în acelaşi timp. Îmi place să spun că sunt un hibrid'', a relatat la acea vreme publicaţia Cornell Chronicle.

Prinţesa Bha a fost totodată ambasadoare a Thailandei în Austria, a ocupat mai multe funcţii în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite şi a militat pentru drepturile femeilor, în special pentru tratamente mai bune în penitenciare.

Era considerată apropiată de tatăl ei, Rama al X-lea, şi fusese numită într-o funcţie de răspundere în unitatea de gărzi de corp a regelui cu un an înainte de spitalizare.

Regele Maha Vajiralongkorn, în vârstă de 73 de ani, care are şapte copii din patru mariaje, nu a desemnat încă un moştenitor, însă regulile de succesiune din această ţară îi favorizează în general pe bărbaţi.