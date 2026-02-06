Numele lui Mette-Marit, care s-a căsătorit cu prinţul moştenitor Haakon în 2001, apare de mai multe ori în milioanele de pagini difuzate de Ministerul Justiţiei american în urmă cu o săptămână, dezvăluind o complicitate neaşteptată între ea şi finanţatorul american.

Prințesa Mette-Marit regretă prietenia cu Epstein

„Doresc să-mi exprim regretul profund pentru prietenia mea cu Jeffrey Epstein. Este important pentru mine să-mi cer scuze tuturor celor pe care i-am dezamăgit”, a afirmat ea, potrivit comunicatului palatului.

„Regret, de asemenea, situaţia în care am pus familia regală, în special pe rege şi pe regină”, a adăugat ea.

Prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Støre i-a cerut să explice conţinutul numeroaselor e-mailuri schimbate cu infractorul sexual american, condamnat în 2008 şi care s-a sinucis în închisoare în 2019.

Printre schimburile de mesaje relevate de presa norvegiană, în 2012, când Jeffrey Epstein spunea că se află la Paris „în căutarea unei soţii”, ea îi răspunde că Parisul este „potrivit pentru adulter”, dar că „scandinavele sunt femei mai bune”.

Palatul explică că prințesa va oferi detalii

Palatul regal explică că „prinţesa doreşte să vorbească despre ceea ce s-a întâmplat şi să ofere explicaţii mai detaliate”.

„Ea nu este în măsură să facă acest lucru în momentul de faţă. Prinţesa moştenitoare se află într-o situaţie foarte dificilă”, precizează însă palatul.

Prinţesa în vârstă de 52 de ani îşi exprimase deja regretul duminică pentru contactele sale cu Epstein şi pentru faptul că nu verificase antecedentele infractorului american.

Dezvăluirea acestor schimburi a avut loc într-o perioadă tulbure pentru Mette Marit.

Familia și sănătatea prințesei complică situația

Fiul său, Marius Borg Høiby, născut dintr-o scurtă relaţie anterioară căsătoriei sale cu Haakon, este judecat de marţi pentru 38 de capete de acuzare, dintre care patru violuri şi violenţe împotriva fostelor sale partenere.

Prinţesa suferă, de asemenea, de o formă rară de fibroză pulmonară, o boală incurabilă a plămânilor. Probabil va trebui să suporte un transplant pulmonar.

Mai multe alte personalităţi norvegiene sunt chemate să dea explicaţii cu privire la legăturile lor cu Epstein. Fostul prim-ministru Thorbjorn Jagland este anchetat de poliţie pentru suspiciuni de „corupţie agravată”.

Simpla menţionare a numelui unei persoane în acest dosar nu presupune a priori nicio faptă reprobabilă din partea acesteia. Însă documentele făcute publice arată existenţa unor legături între Epstein şi anumite personalităţi care au minimizat adesea astfel de relaţii.