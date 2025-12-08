Principalul obstacol în planul de pace pentru Ucraina. Putin nu acceptă un acord fără cedări teritoriale

Problema teritorială rămâne principalul obstacol în negocierile de pace, Moscova cerând retragerea trupelor ucrainene din zonele pe care Kievul încă le controlează în est, a declarat pentru AFP un înalt responsabil implicat în dosar.

Această cerere "rămâne şi este chestiunea cea mai problematică", a afirmat acest responsabil, informat despre ultimele runde de discuţii între ucraineni şi americani în weekend.

Vladimir "Putin nu vrea să încheie un acord fără teritoriile (respective). Aşadar, ei (ruşii) caută toate opţiunile pentru a se asigura că Ucraina cedează teritoriul" din Donbas, regiunea din estul ţării parţial ocupată de Rusia, a adăugat oficialul citat. Rusia, care controlează cea mai mare parte din Donbas (regiunile Lugansk şi Doneţk), vrea să obţină întregul teritoriu, o cerere respinsă în repetate rânduri de Kiev.

Aceste declaraţii intervin în timp ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski este aşteptat luni la Londra pentru a se întâlni cu aliaţii săi europeni. Anterior, preşedintele american Donald Trump îi reproşase că "nu i-a citit" propunerea de soluţionare a conflictului.

SUA pune presiune pe Ucraina

Washingtonul presează Ucraina să aprobe "cât mai repede" un plan care să pună capăt războiului, dar Kievul "nu poate accepta totul fără să examineze detaliile", a subliniat responsabilul citat de AFP, sub rezerva anonimatului.

"Americanii pun presiune, de genul 'mai repede, mai repede, mai repede', dar partea ucraineană 'nu poate accepta totul fără a examina detaliile'", a afirma oficialul respectiv.

Ucrainenii le-au transmis negociatorilor americani Steve Witkoff şi Jared Kushner că "sunt necesare o muncă mai intensă şi o căutare de idei", conform sursei citate.

Interlocutorul AFP a spus că negocierile destinate să pună capăt războiului "progresează", "dar există probleme complicate, cum ar fi cea privind teritoriile".

Responsabilul a calificat drept "teribilă" varianta iniţială a planului propus de americani la sfârşitul lunii noiembrie, în 28 de puncte, şi considerată pe scară largă ca fiind extrem de favorabilă Kremlinului.

O versiune din 20 de puncte, elaborată ulterior de americani şi ucraineni la Geneva, este "mai mult sau mai puţin acceptabilă" pentru Kiev, dar "probleme sensibile" rămân, a detaliat acesta.

După consultări separate între americani şi ruşi şi noi runde de discuţii americano-ucrainene în acest weekend în Florida, Volodimir Zelenski urmează să primească un raport despre ceea ce s-a discutat la Miami de la negociatorii săi luni, la Londra, potrivit aceleiaşi surse.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













