Principalele pretenții la care Rusia nu va renunța sunt imposibil de acceptat de ucraineni. Ce vor rușii din partea Kievului

Stiri externe
03-12-2025 | 13:50
×
Codul embed a fost copiat

Întâlnire fără rezultate notabile la Kremlin. Vladimir Putin i-a primit, marți seară, pe emisarul special al Casei Albe și pe ginerele lui Donald Trump.

autor
Stirileprotv

Întâlnirea a durat mai bine de 5 ore, dar nu a reușit să rezolve niciunul dintre punctele critice legate de războiul din Ucraina.

În schimb, liderul de la Kremlin a lansat din nou acuzații și amenințări la adresa europenilor.

După aproape trei ore de întârziere, timp în care delegația americană a făcut o plimbare prin Piața Roșie, Vladimir Putin i-a primit la Kremlin pe emisarul american Steve Witkoff și pe ginerele lui Trump, Jared Kushner. Discuțiile au durat cinci ore, dar nu s-au încheiat cu vreun rezultat notabil. Doar emisarul lui Putin a făcut o declarație scurtă.

Iuri Ușakov, consilierul lui Vladimir Putin: „Nu s-a găsit o variantă de compromis, însă unele dintre propunerile americane par mai mult sau mai puțin acceptabile, deși trebuie discutate. Unele dintre formulările care ne-au fost prezentate nu ne convin, ceea ce înseamnă că discuțiile vor continua”.

Citește și
Volodimir Zelenski
Zelenski: Ucraina nu poate accepta un armistițiu care ar permite Rusiei să lovească din nou

La fel ca la finalul întâlnirii din weekend, dintre delegațiile Ucrainei și Statelor Unite, părțile au ales să nu dea detalii. Analiștii occidentali sunt de părere că Rusia nu va renunța la principalele pretenții: retragerea trupelor ucrainene din Donbas, blocarea aderării la NATO, reducerea armatei ucrainene și recunoașterea teritoriilor ocupate drept rusești. Dar tocmai aceste puncte sunt considerate imposibil de acceptat de către partea ucraineană.

Matthew Chance, corespondent CNN: „Negocierile s-au încheiat fără ca Kremlinul să își dea pe deplin acordul pentru eforturile de pace ale președintelui Trump, dar, pe de altă parte, nici nu le-a respins. Președintele Putin își păstrează în continuare opțiunile deschise pentru un acord de pace care să îi ofere o victorie pe care, insistă el, Rusia o va obține oricum pe câmpul de luptă din Ucraina”.

Între timp, aflat în vizită la Dublin, în Irlanda, președintele ucrainean a acuzat Rusia că nu vrea pacea cu adevărat.

Volodimir Zeleneski, președintele Ucrainei: „Se poartă multe discuții, dar avem nevoie de rezultate. Oamenii poporului nostru mor în fiecare zi”.

La Moscova, Vladimir Putin a lansat din nou atacuri la adresa europenilor.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Nu vom avea un război cu Europa, am spus deja. Dar dacă Europa va dori, brusc, să pornească un război împotriva noastră și îl va declanșa, noi suntem pregătiți imediat”.

Putin a dat însă de înțeles că un război cu Europa nu va fi unul convențional.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Dacă Europa decide brusc să poarte un război împotriva noastră și îl începe, s-ar putea ca situația să evolueze rapid în așa fel încât să nu mai rămână nimeni cu care să putem negocia”.

Sursa: Pro TV

Etichete: Rusia, Ucraina, Kiev, moscova,

Dată publicare: 03-12-2025 13:50

Articol recomandat de sport.ro
„Diva” tenisului din Rusia, Anastasia Potapova, în mijlocul unui scandal de imagine, în care e implicat și numărul 25 ATP
„Diva” tenisului din Rusia, Anastasia Potapova, în mijlocul unui scandal de imagine, în care e implicat și numărul 25 ATP
Citește și...
Zelenski acuză Rusia că se folosește de negocierile de pace: „Scopul Moscovei este doar de a slăbi sancţiunile ocidentalilor”
Stiri externe
Zelenski acuză Rusia că se folosește de negocierile de pace: „Scopul Moscovei este doar de a slăbi sancţiunile ocidentalilor”

Emisarul special al Casei Albe și ginerele lui Donald Trump au fost primiți, marți seară, de Vladimir Putin, la Kremlin, pentru a discuta despre pace în Ucraina.

Zelenski: Ucraina nu poate accepta un armistițiu care ar permite Rusiei să lovească din nou
Stiri externe
Zelenski: Ucraina nu poate accepta un armistițiu care ar permite Rusiei să lovească din nou

Ucraina nu poate accepta nicio formulă de armistițiu negociată între SUA și Rusia care ar permite Moscovei „să revină cu o a treia invazie”, a declarat marți președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

 

Ucraina acuză Rusia că amenință libertatea de navigație în Marea Neagră după avertismentul dur al lui Putin
Stiri externe
Ucraina acuză Rusia că amenință libertatea de navigație în Marea Neagră după avertismentul dur al lui Putin

Ucraina acuză Rusia că pune în pericol libertatea de navigație în Marea Neagră, după ce Vladimir Putin a amenințat cu represalii în urma atacurilor ucrainene asupra unor petroliere folosite pentru exportul petrolului rusesc.

Recomandări
România va avea nevoie de împrumuturi-record, de peste 275 miliarde lei, în 2026. Statul promite că va gestiona datoria
Stiri Economice
România va avea nevoie de împrumuturi-record, de peste 275 miliarde lei, în 2026. Statul promite că va gestiona datoria

România se pregătește pentru 2026 cu nevoi de finanțare record de peste 275 miliarde lei și un deficit bugetar redus la 6–6,5% din PIB, mizând pe prefinanțare, emisiuni mai mici de euroobligațiuni și fonduri UE pentru a gestiona costurile datoriei.

Acord istoric în UE pentru combaterea corupției, după mai mult de doi ani de negocieri. Ce prevede textul
Stiri externe
Acord istoric în UE pentru combaterea corupției, după mai mult de doi ani de negocieri. Ce prevede textul

Legislatorii UE au ajuns la un acord privind prima lege la nivelul blocului comunitar pentru combaterea corupției. Infracțiunile, termenele de prescripție și limitele pedepselor vor fi similare, pentru combaterea consecventă în țările europene.

Încă unul a renunțat. Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei, în favoarea lui Daniel Băluță
Alegeri locale 2025
Încă unul a renunțat. Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei, în favoarea lui Daniel Băluță

Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea lui Daniel Băluță. Anunțul lui vine după ce marți s-a retras și Vlad Gheorghe.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 02 Decembrie 2025

50:10

Alt Text!
La Măruță
02 Decembrie 2025

01:30:27

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Decembrie 2025

01:46:52

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28