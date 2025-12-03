Principalele pretenții la care Rusia nu va renunța sunt imposibil de acceptat de ucraineni. Ce vor rușii din partea Kievului

Întâlnire fără rezultate notabile la Kremlin. Vladimir Putin i-a primit, marți seară, pe emisarul special al Casei Albe și pe ginerele lui Donald Trump.

Întâlnirea a durat mai bine de 5 ore, dar nu a reușit să rezolve niciunul dintre punctele critice legate de războiul din Ucraina.

În schimb, liderul de la Kremlin a lansat din nou acuzații și amenințări la adresa europenilor.

După aproape trei ore de întârziere, timp în care delegația americană a făcut o plimbare prin Piața Roșie, Vladimir Putin i-a primit la Kremlin pe emisarul american Steve Witkoff și pe ginerele lui Trump, Jared Kushner. Discuțiile au durat cinci ore, dar nu s-au încheiat cu vreun rezultat notabil. Doar emisarul lui Putin a făcut o declarație scurtă.

Iuri Ușakov, consilierul lui Vladimir Putin: „Nu s-a găsit o variantă de compromis, însă unele dintre propunerile americane par mai mult sau mai puțin acceptabile, deși trebuie discutate. Unele dintre formulările care ne-au fost prezentate nu ne convin, ceea ce înseamnă că discuțiile vor continua”.

La fel ca la finalul întâlnirii din weekend, dintre delegațiile Ucrainei și Statelor Unite, părțile au ales să nu dea detalii. Analiștii occidentali sunt de părere că Rusia nu va renunța la principalele pretenții: retragerea trupelor ucrainene din Donbas, blocarea aderării la NATO, reducerea armatei ucrainene și recunoașterea teritoriilor ocupate drept rusești. Dar tocmai aceste puncte sunt considerate imposibil de acceptat de către partea ucraineană.

Matthew Chance, corespondent CNN: „Negocierile s-au încheiat fără ca Kremlinul să își dea pe deplin acordul pentru eforturile de pace ale președintelui Trump, dar, pe de altă parte, nici nu le-a respins. Președintele Putin își păstrează în continuare opțiunile deschise pentru un acord de pace care să îi ofere o victorie pe care, insistă el, Rusia o va obține oricum pe câmpul de luptă din Ucraina”.

Între timp, aflat în vizită la Dublin, în Irlanda, președintele ucrainean a acuzat Rusia că nu vrea pacea cu adevărat.

Volodimir Zeleneski, președintele Ucrainei: „Se poartă multe discuții, dar avem nevoie de rezultate. Oamenii poporului nostru mor în fiecare zi”.

La Moscova, Vladimir Putin a lansat din nou atacuri la adresa europenilor.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Nu vom avea un război cu Europa, am spus deja. Dar dacă Europa va dori, brusc, să pornească un război împotriva noastră și îl va declanșa, noi suntem pregătiți imediat”.

Putin a dat însă de înțeles că un război cu Europa nu va fi unul convențional.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Dacă Europa decide brusc să poarte un război împotriva noastră și îl începe, s-ar putea ca situația să evolueze rapid în așa fel încât să nu mai rămână nimeni cu care să putem negocia”.

