Primul „cimitir” subteran de CO2 în Norvegia. Gazele industriale vor fi îngropate în Marea Nordului

25-08-2025 | 16:34
ambarcatiune
Consorţiul internaţional Northern Lights, format din Equinor, Shell şi TotalEnergies, a realizat prima injectare de CO2 în scoarţa terestră sub Marea Nordului, marcând debutul primului serviciu comercial de transport şi stocare a carbonului.

Sabrina Saghin

Reunind giganţii Equinor, Shell şi TotalEnergies, consorţiul Northern Lights este un proiect comercial ce constă, în schimbul unei plăţi din partea industriaşilor sau a companiilor energetice, în transportul şi îngroparea dioxidului de carbon captat la ieşirea sa din coşurile de fum ale fabricilor sau ale centralelor electrice din Europa.

„Acum am injectat şi stocat în totală siguranţă primul volum de CO2 în rezervor", a declarat directorul consorţiului, Tim Heijin, citat într-un comunicat.

„Navele noastre, instalaţiile şi puţurile de stocare sunt de acum în funcţiune", a adăugat el.

Cum funcționează tehnologia

În mod concret, după captare, gazul CO2 este lichefiat, transportat cu vaporul spre terminalul din Oygarden, în apropiere de Bergen (oraş din vestul Norvegiei), transferat în cisterne mari şi apoi injectat cu ajutorul unui furtun, la 110 kilometri în larg, într-un acvifer salin situat la 2.600 de metri sub fundul mării.

Tehnologia de captare şi stocare a CO2 (CCS potrivit acronimului său din limba engleză) este menţionată de Grupul interguvernamental de experţi în evoluţia climei (GIEC) printre soluţiile propuse pentru a reduce amprenta industriilor dificil de decarbonizat, cum ar fi fabricile de ciment şi siderurgia.

Primul volum de CO2 injectat în rezervorul Northern Lights provine de la o fabrică de ciment administrată de compania germană Heidelberg Materials în Brevik, un oraş din sud-estul Norvegiei.

Tehnologia CCS rămâne totuşi complexă şi costisitoare, în special în comparaţie cu achiziţionarea de „permise de poluare" pe piaţa europeană a cotelor de emisii (ETS).

În afară de partenerii săi de lansare, Heidelberg Materials şi Hafslund Celsio - a căror fabrică de incinerare a deşeurilor din apropiere de Oslo ar trebui să înceapă să capteze CO2 în 2029 -, Northern Lights a semnat până în prezent doar trei contracte comerciale în Europa.

Acestea vizează uzina de amoniac Yara din Ţările de Jos, două centrale care funcţionează cu biomasă în Orsted în Danemarca şi o centrală electro-termică a companiei Stockholm Exergi în Suedia.

Finanţat în mare parte de statul norvegian, proiectul Northern Lights are o capacitate anuală de stocare de 1,5 milioane de tone de CO2, care ar trebui să crească la 5 milioane de tone până la sfârşitul acestui deceniu. 

Sursa: Agerpres

