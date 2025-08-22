Un bărbat din Suceava, urmărit internaţional şi inclus în categoria Most Wanted, a fost adus în ţară din Norvegia

Stiri actuale
22-08-2025 | 08:03
×
Codul embed a fost copiat

Un bărbat din Suceava, urmărit internaţional pentru ultraj, tentativă de omor calificat şi trafic de persoane şi inclus în categoria Most Wanted, a fost adus în ţară din Norvegia, vineri, de Poliţia Română.

autor
Mihaela Ivăncică

În 2017, în timpul unei percheziţii la locuinţa sa, el a lovit cu o sabie un poliţist, provocându-i o infirmitate.

”La data de 22 august 2025, Poliţia Română aduce în ţară un bărbat, de 37 de ani, din Suceava, urmărit din categoria Most Wanted. Acesta era urmărit internaţional pentru săvârşirea infracţiunilor de ultraj, tentativă la omor calificat şi trafic de persoane, fiind condamnat la 12 ani şi 8 luni de închisoare”, a anunţat, joi seară, Poliţia Română.

Bărbatul a fost adus din Norvegia şi încarcerat, în vederea executării pedepsei cu închisoarea.

Citește și
inundatii italia
MAE, atenţionare de călătorie pentru Italia. Vreme extremă şi inundaţii severe în mai multe regiuni
urmărit internaţional

Potrivit sursei citate, în 17 iunie, în urma activităţilor operative comune realizate de către Poliţia Română, prin Direcţia de Investigaţii Criminale - Serviciul Urmăriri – I.G.P.R. şi Serviciul de Investigaţii Criminale - Compartimentul Urmăriri – I.P.J. Suceava, şi autorităţile norvegiene, prin accesarea canalelor de cooperare şi în baza suportului informativ oferit, a fost depistat şi arestat, pe teritoriul Norvegiei, un bărbat de 37 de ani.

Condamnat pentru ultraj, tentativă de omor calificat și trafic de persoane

Acesta era urmărit naţional şi internaţional, având emis, de către Tribunalul Botoşani, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 12 ani şi 8 luni pentru tentativă la omor calificat, ultraj şi trafic de persoane.

În 5 decembrie 2017, în timpul efectuării unei percheziţii la domiciliul său, pentru a se sustrage de la răspundere penală, bărbatul de 37 de ani a lovit cu o sabie în zona cranio-cerebrală şi a braţului stâng, un poliţist din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale - I.P.J. Suceava, care se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu, punându-i viaţa în pericol şi determinându-i o infirmitate şi pierderea capacităţii de muncă, precum şi încadrarea în gradul II de invaliditate.

De asemenea, în 2017, acesta a constrâns o persoană să vândă pliculeţe cu substanţe interzise, aceasta fiind sechestrată şi aflată sub supravegherea unei alte persoane, într-un apartament din municipiul Iaşi.

Ulterior, având în vedere modificările legislative şi faptul că persoana condamnată s-a sustras executării pedepsei, poliţiştii au întocmit un nou dosar penal pentru evadare, urmând a fi soluţionat procedural prin unitatea de parchet competentă.

Pentru exploatarea informaţiilor obţinute în activitatea de căutare, urmărire şi arestare a bărbatului, poliţiştii Serviciului Urmăriri din cadrul Direcţiei de Investigaţii Criminale au declanşat o operaţiune ENFAST în care au beneficiat de sprijinul unităţilor de urmăriri din Germania, Franţa şi Spania, iar pentru arestarea acestuia au cooperat direct cu structura de urmăriri din cadrul Poliţiei Districtului Oslo-Regatul Norvegiei.

Sursa: News.ro

Etichete: suceava, urmarire internationala, most wanted,

Dată publicare: 22-08-2025 07:59

Articol recomandat de sport.ro
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Citește și...
MAE, atenţionare de călătorie pentru Italia. Vreme extremă şi inundaţii severe în mai multe regiuni
Stiri actuale
MAE, atenţionare de călătorie pentru Italia. Vreme extremă şi inundaţii severe în mai multe regiuni

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Italia că, până pe 23 august, regiunile Emilia-Romagna, Toscana şi Marche vor fi afectate de vreme severă şi inundaţii.

Un șofer de ridesharing a provocat un accident în lanț, în Timișoara. „Nu a fost atent la drum și s-a izbit de alte mașini”
Stiri actuale
Un șofer de ridesharing a provocat un accident în lanț, în Timișoara. „Nu a fost atent la drum și s-a izbit de alte mașini”

Un șofer de ridesharing a provocat un accident în lanț, joi seară, pe un bulevard aglomerat din Timișoara.

Alertă în Mehedinți. O fetiță de 11 ani cu probleme psihice a fost dată dispărută după ce a fugit de acasă
Stiri actuale
Alertă în Mehedinți. O fetiță de 11 ani cu probleme psihice a fost dată dispărută după ce a fugit de acasă

100 de polițiști, jandarmi și voluntari au pornit joi seară în căutarea unei fetițe de doar 11 ani, care a fugit de acasă.  

Recomandări
Cum vor fi încasați banii din conturile de pensii private. Limita până la care vom putea primi întreaga sumă deodată
Stiri Economice
Cum vor fi încasați banii din conturile de pensii private. Limita până la care vom putea primi întreaga sumă deodată

Este oficial, guvernul a adoptat proiectul de lege, care limitează retragerea banilor din Pilonul II, III și IV de pensii.

VIDEO | FCSB, doar o remiză în Scoția, după un „thriller” de senzație cu Aberdeen, în Europa League. Rezumatul meciului
Stiri Sport
VIDEO | FCSB, doar o remiză în Scoția, după un „thriller” de senzație cu Aberdeen, în Europa League. Rezumatul meciului

FCSB a terminat, joi, la egalitate, 2-2, prima manșă din „dubla” cu scoțienii de la Aberdeen, din play-off-ul Europa League. Returul are loc joi (28 august) la București.

Zelenski: „Ultimele atacuri ale Rusiei dezvăluie adevăratele intenţii ale Moscovei”. Rușii au lovit o fabrică americană
Stiri externe
Zelenski: „Ultimele atacuri ale Rusiei dezvăluie adevăratele intenţii ale Moscovei”. Rușii au lovit o fabrică americană

Volodimir Zelenski a acuzat joi seara Rusia că, prin atacurile masive lansate în noaptea precedentă asupra mai multor regiuni ale Ucrainei, demonstrează că nu doreşte negocieri pentru încheierea războiului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 21 August 2025

43:58

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12