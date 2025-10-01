Mesaje îngrijorătoare după reuniunea liderilor europeni. „E o încercare a Rusiei de a ne amenința pe toți”

01-10-2025 | 20:46
Vin mesaje îngrijorătoare de la Copenhaga, unde tocmai s-a încheiat reuniunea șefilor de stat și de guvern din Europa.

Unii lideri avertizează că Rusia poartă deja un război hibrid împotriva bătrânului continent, care traversează cea mai dificilă și periculoasă situație de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial. În cadrul Consiliului European informal au fost discutate măsuri urgente pentru întărirea apărării și sprijinirea Ucrainei.

La summitul informal de la Copenhaga, unii lideri europeni au avertizat că Rusia testează hotărârea Uniunii prin atacuri hibride cu drone, dar şi sabotaje.

Mette Frederiksen, premierul danez: „Cred că trebuie să renunțăm la perspectiva națională atunci când vorbim despre securitate în Europa. Și să privim războiul din Ucraina nu ca pe un război într-o țară europeană, Ucraina, ci ca pe o încercare a Rusiei de a ne amenința pe toți."

Președintele Franței, Emmanuel Macron, consideră că Europa este într-o confruntare directă cu Rusia.

lideri UE si NATO
NATO și UE colaborează la zidul european de drone și scuturi antiaeriene, pentru a răspunde provocărilor Rusiei

Emmanuel Macron, președintele Franței: „Tot ceea ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni în Polonia, România, Estonia și, chiar dacă nu sunt încă atribuite, incursiunile de drone din Danemarca, arată că avem nevoie de sisteme de avertizare timpurie foarte eficiente și de cooperare între noi pentru a proteja spațiul comun."

Liderii europeni au discutat despre cum să apere împreună continentul, punând pe masă noi proiecte comune de apărare. Un exemplu este așa-numitul „zid de drone" – o rețea de sisteme care ar acoperi de la detectare până la neutralizarea atacurilor aeriene. O parte din fonduri ar putea proveni din programul SAFE, de peste 150 de miliarde de euro, din care România a primit a doua cea mai mare alocare.

Kaja Kallas, șefa diplomației europene: Ucrainenii au reușit să construiască aceste sisteme destul de rapid. Adică au arătat ce fel de senzori sunt necesari, ce fel de linii de apărare sunt necesare. Ei au şi producție de drone în Ucraina, iar aceasta poate fi extinsă şi în Europa."

Încă un sprijin de la UE

Trăim vremuri tulburi. Cu aceste cuvinte, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat ca Ucraina va primi un nou sprijin de patru miliarde de euro, din care două miliarde vor fi pentru drone.

Cornelia Baciu, cercetătoare Relaţii Internaţionale, Universitatea Saarland: „Armata ucraineană este scutul Europei, susținerea ei cu arme, finanțare și cooperare industrială este considerată în același timp o investiție în securitatea Europei."

Chiar marți, în apropiere de Aeroportul din Brennesund, Norvegia, a fost semnalată o dronă, pentru a doua oară în ultimele zile. Iar jurnaliștii de la Der Spiegel arată că dronele văzute săptămâna trecută în nordul Germaniei ar fi vizat obiective strategice, precum o centrală și un șantier naval.

Sursa: Pro TV

Etichete: Rusia, emmanuel macron, copenhaga,

