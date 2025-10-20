Primele imagini din timpul jafului de la Muzeul Luvru. Unul dintre hoți, surprins când taie geamul vitrinei | VIDEO

Primele imagini cu jaful bijuteriilor de la Muzeul Luvru din Paris au fost publicate de canalul de știri francez BFMTV.

În imagini se observă un bărbat îmbărcat într-o vestă galbenă care taie o vitrină în Galeria Apollon, în timp ce mai mulți vizitatori sunt văzuți în fundal.

Les images du cambriolage du Louvre (document BFMTV) pic.twitter.com/FciPpaXTMA — BFMTV (@BFMTV) October 19, 2025

Mai mulţi hoţi au pătruns duminică dimineaţă în celebrul Muzeu Luvru din Paris printr-o fereastră, reuşind să fure bijuterii „nepreţuite”, înainte de a scăpa pe motociclete, a anunţat guvernul francez, transmite Reuters.

Opt obiecte de o valoare patrimonială inestimabilă au fost furate în doar șapte minute, a transmis Ministerul Culturii de la Paris. Artefactele furate sunt: o diademă din setul de bijuterii al reginei Marie-Amélie şi al reginei Hortense, un colier din setul de safire al reginei Marie-Amélie şi al reginei Hortense, cercei dintr-o pereche din setul de safire al reginei Marie-Amélie şi al reginei Hortense, un colier cu smaralde din setul Mariei-Louise, o pereche de cercei cu smaralde din setul Mariei-Louise, o broşă numită „broşă relicvar”, o diademă a împărătesei Eugénie şi o mare broşă de corsaj a împărătesei Eugénie.

