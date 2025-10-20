Primele imagini din timpul jafului de la Muzeul Luvru. Unul dintre hoți, surprins când taie geamul vitrinei | VIDEO

20-10-2025 | 11:10
imagini furt luvru

Primele imagini cu jaful bijuteriilor de la Muzeul Luvru din Paris au fost publicate de canalul de știri francez BFMTV.

Lorena Mihăilă

În imagini se observă un bărbat îmbărcat într-o vestă galbenă care taie o vitrină în Galeria Apollon, în timp ce mai mulți vizitatori sunt văzuți în fundal.

Mai mulţi hoţi au pătruns duminică dimineaţă în celebrul Muzeu Luvru din Paris printr-o fereastră, reuşind să fure bijuterii „nepreţuite”, înainte de a scăpa pe motociclete, a anunţat guvernul francez, transmite Reuters.

Opt obiecte de o valoare patrimonială inestimabilă au fost furate în doar șapte minute, a transmis Ministerul Culturii de la Paris. Artefactele furate sunt: o diademă din setul de bijuterii al reginei Marie-Amélie şi al reginei Hortense, un colier din setul de safire al reginei Marie-Amélie şi al reginei Hortense, cercei dintr-o pereche din setul de safire al reginei Marie-Amélie şi al reginei Hortense, un colier cu smaralde din setul Mariei-Louise, o pereche de cercei cu smaralde din setul Mariei-Louise, o broşă numită „broşă relicvar”, o diademă a împărătesei Eugénie şi o mare broşă de corsaj a împărătesei Eugénie.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: jaf, paris, muzeul luvru,

