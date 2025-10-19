Furt spectaculos la Luvru. Lista artefactelor furate în operațiunea care a durat doar câteva minute

Opt obiecte de o valoare patrimonială inestimabilă au fost furate, duminică dimineaţă, de la Luvru, a anunţat Ministerul Culturii de la Paris.

Într-o acţiune de o precizie rar întâlnită, care a durat doar şapte minute, patru hoţi au reuşit să pătrundă în Galeria Apollon a muzeului Luvru şi să fure bijuterii, printre care şi coroana împărătesei Eugénie, ulterior găsită avariată.

Este vorba despre o diademă din setul de bijuterii al reginei Marie-Amélie şi al reginei Hortense, un colier din setul de safire al reginei Marie-Amélie şi al reginei Hortense, cercei dintr-o pereche din setul de safire al reginei Marie-Amélie şi al reginei Hortense, un colier cu smaralde din setul Mariei-Louise, o pereche de cercei cu smaralde din setul Mariei-Louise, o broşă numită „broşă relicvar”, o diademă a împărătesei Eugénie şi o mare broşă de corsaj a împărătesei Eugénie.

Laurence des Cars, preşedinta Muzeului Luvru, a scris un mesaj intern pentru a mulţumi „echipelor care au fost în prima linie” în timpul jafului.

Potrivit mesajului, citat de Le Figaro, agenţii prezenţi în sală „au aplicat cu sânge rece şi profesionalism protocolul de securitate”, adică au contactat forţele de ordine, apoi au evacuat vizitatorii.

„Echipele au reacţionat în mod adecvat şi fac cinste Muzeului Luvru”, continuă preşedinta, care consideră, de altfel, că „modul de operare utilizat – rapid, precis şi brutal – confirmă faptul că muzeele noastre sunt ţinte pentru organizaţiile specializate în traficul de opere de artă”. În faţa jafurilor, „muzeele noastre nu mai sunt sanctuare”, explică Laurence des Cars.

Aceasta din urmă reaminteşte că a solicitat studii precise prefecturii de poliţie pentru a consolida securitatea.

„Concluziile mi-au fost transmise recent şi se vor adăuga măsurilor deja iniţiate”, indică Laurence des Cars.

