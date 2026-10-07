"Este un mesaj puternic şi clar (...). Europa este obsedată de ideea militarizării", a declarat jurnaliştilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, estimând că UE "caută să transforme acest bloc economic într-unul politico-militar", scrie AFP, conform Agerpres.

Peskov a apreciat că UE "îşi întemeiază identitatea sa în materie de apărare şi securitate pe confruntarea cu Rusia", calificând această politică drept o "cale fără ieşire".

"În faţa unor astfel de acţiuni agresive şi a unor astfel de proiecte, Rusia rămâne vigilentă" şi "ia toate măsurile necesare pentru a-şi garanta securitatea", a adăugat el, afirmând totodată că Moscova rămâne "deschisă dialogului".

"Considerăm că orice problemă trebuie rezolvată nu prin tiruri cu rachete cu caracter demonstrativ, ci prin dialog", a declarat Peskov.

Emmanuel Macron a asistat marţi dimineaţă la un prim test cu racheta balistică strategică M51,3 mare-sol, fără încărcătură nucleară, lansată de pe un submarin în largul Finistere, în Bretania.

Acest test intervine într-un context din ce în ce mai tensionat în Europa, unde mai multe ţări impută Moscovei o serie de atacuri "hibride".

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat săptămâna trecută că ţara sa "nu intenţionează să atace pe nimeni", avertizând totodată că Rusia se va apăra în cazul unui atac din partea ţărilor NATO asupra teritoriului său cu "toate tipurile de arme" aflate la dispoziţia sa.

Potrivit Reuters, care citează surse ale Ministerului francez al Apărării, racheta balistică de ultima generaţie testată marţi de Franţa este capabilă să parcurgă aproximativ 10.000 de kilometri şi să acopere teoretic întregul teritoriu al Federaţiei Ruse, inclusiv Orientul Îndepărtat.

Instituţia de apărare de la Paris a specificat că racheta a fost lansată de pe submarinul modernizat Le Vigilant în cadrul operaţiunii Smertrios "în strictă conformitate cu obligaţiile internaţionale".