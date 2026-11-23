Acesta susține că șeful statului nu ar fi trebuit să vorbească despre raportul privind anularea alegerilor prezidențiale fără să fie sigur că documentul va fi și prezentat, relatează News.ro.

Întrebat dacă va exista un raport al şefului statului privind anularea alegerilor prezidenţiale din 2024, Ludovic Orban a afirmat că nu poate să creadă că preşedintele Nicuşor Dan a vorbit despre un astfel de raport fără să existe măcar elementele de bază ale unui astfel de document.

”Dacă a vorbit despre acest raport, fără să fie sigur că există elementele necesare pentru a susţine un astfel raport, înseamnă că a făcut un serviciu imens propagandei ruseşti în România, pentru că, promiţând un raport care nu există şi pe care nu îl va putea da publicităţii, nu face decât să dea apă la moară goarnelor propagandei ruseşti în România”, a declarat Ludovic Orban la Digi24, potrivit News.ro.

El consideră că şeful statului trebuie să spună ”clar şi limpede” dacă acest raport există, iar dacă există, atunci să îl prezinte cât mai repede.

În anul 2025, Ludovic Orban a fost revocat din funcția de consilier al președintelui Nicușor Dan, la o lună de la numire. Decizia a fost luată „în termeni amiabili”.

Surse politice au declarat la acel moment pentru Știrile ProTV că plecarea lui Ludovic Orban s-a datorat unor poziții divergente în privința politicii interne, domeniu de care acesta era responsabil în calitate de consilier.

Orban: Raportul prezentat de AUR, o acțiune de „marketing politic”

Cât priveşte raportul prezentat luni de AUR privind anularea alegerilor prezidenţiale din 2024, liderul partidului Forţa Dreptei, Ludovic Orban, a declarat că este o acţiune de ”marketing politic” şi că nu are nicio valoare.

”Nu este lansat întâmplător. Astăzi a survenit şi decizia de transfer în arest la domiciliu a lui Călin Georgescu, care este principalul furnizor de susţinători pentru AUR. Se ştie foarte clar că George Simion are o cotă de încredere inferioară scorului pe care îl are AUR. O mare parte dintre susţinătorii AUR vine de la Călin Georgescu, pentru că Simion, tot din marketing electoral, a luat decizia să-l sprijine pe Călin Georgescu”, a adăugat Ludovic Orban.

AUR a prezentat, luni seară, Raportul ”Cum a fost anulat votul a 9,4 milioane de cetăţeni”, despre anularea alegerilor prezidenţiale, un document de 436 de pagini.

Fostul preşedinte Traian Băsescu nu crede în existenţa raportului despre anularea alegerilor, pentru că, afirmă el, dacă Serviciile aveau informaţia, o puneau de mult pe masa preşedintelui.

”Eu sunt convins că nu o au şi nu îşi poate asuma nimeni o minciună”, a afirmat recent Traian Băsescu.