Rent Guidelines Board, un consiliu ai cărui nouă membri sunt numiţi de către primar - unii au fost numiţi în mandate anterioare - stabileşte în fiecare an plafoane ale creşterii sumelor chiriilor acestor locuinţe supuse reglementării.

Începând de la 1 octombrie, cele aproape un milion de locuinţe din cadrul acestui dispozitiv de control nu vor mai creşte chiriile, la o prelungire a contractului de închiriere, indiferent dacă este vorba despre o perioadă de unul sau de doi ani, a decis joi acest organism.

"Este o victorie istorică pentru chiriaşii din New York" şi "uşurarea pe care muncitorii noştri o merită", a salutat într-un comunicat Zohran Mamdani.

Această măsură era o promisiune din campania candidatului democrat care a obţinut o victorie în noiembrie, provenind dintr-o mică formaţiune de stânga, Democratic Socialists of America (DSA), ales pe tema luptei împotriva creşterii costului traiului.

Cu o zi înainte de acest vot, un membru al Consiliului care reprezintă proprietarii a demisionat, apreciind că instanţa a "încetat să fie un organ însărcinat să stabilească faptele" prin faptul că vrea "să impună o îngheţare a chiriilor cu orice preţ".





Lumea imobiliară newyorkeză este foarte ostilă acestei măsuri, apreciind că ea compromite capacitatea proprietarilor de a-şi întreţine în mod corect imobilele.

În acest oraş - unul dintre cele mai scumpe din Statele Unite -, chiriile pe piaţa nereglementată continuă să crească.

În aprilie, chiria medie a unui apartament din Manhattan a depăşit pentru prima oară suma de 5.000 de dolari pe lună, în contextul în care rata neînchirierii a scăzut la 1,55% - cel mai mic nivel din ultimii şase ani.

La minim 5.000 de dolari pe lună, rezultp o chirie anuală de peste 60.000 de dolari, bani suficienți pentru cumpărarea unui apartament în România, inclusiv în București.

Creşterea costului traiului s-a impus drept o miză politică - majoră - atât la New York, cât şi în restul Statelor Unite.

Marţi, mai mulţi candidaţi susţinuţi de către Zohran Mamdani au obţinut victorii în alegeri primare democrate la New York în vederea viitoarelor alegeri legislative - demonstrând influenţa primarului şi atracţia faţă de aripa stângă a Partidului Democrat.