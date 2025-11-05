Bollywood-ul a cucerit New York-ul. Mama noului primar Zohran Mamdani este celebra cineastă indiană Mira Nair

05-11-2025 | 16:01
Mira Nair Zohran Mamdani
Mama lui Zohran Mamdani, noul primar al New York-ului, este celebra cineastă indiană Mira Nair, care a dobândit o faimă internațională prin filmul ”Monsoon Wedding”.

 

Cristian Anton

O parte din spiritul Bollywoodului curge prin venele noului primar al New Yorkului, Zohran Mamdani, fiul celebrei cineaste indiene Mira Nair, care a regizat mult-lăudatul film "Monsoon Wedding" (2001), opera sa care s-a bucurat de cea mai mare recunoaştere la nivel internaţional, informează miercuri EFE.

Această moştenire culturală şi artistică a fost evidentă după victoria fiului ei la alegerile din New York, când au venit reacţii din lumea de la Bollywood.

Mira Nair a redistribuit pe Instagram postarea colegei sale, regizoarea indiană Zoya Akhtar, cu mesajul "Zohran, you beauty" (Zohran, frumuseţe - n.r.), însoţit de emoji-uri cu inimioare şi artificii, şi a adăugat melodia Empire State of Mind pentru a sărbători triumful lui Mamdani.

Mira Nair şi-a desfăşurat o mare parte din carieră între India natală şi Statele Unite. Stabilită la New York de ani de zile, ea a dobândit faimă internaţională cu "Monsoon Wedding", o celebrare a haosului şi frumuseţii nunţilor indiene, care a câştigat Leul de Aur la Veneţia.

Filmografia sa combină o estetică vibrantă şi o perspectivă socială, cu alte titluri precum Salaam Bombay! (1988), nominalizat la Premiul Oscar pentru cel mai bun film străin, şi The Namesake (2006).

Zohran Mamdani este primul primar musulman al New York-ului

Perspectiva socială, inerentă ADN-ului operei acestei regizoare indiene, l-a marcat pe noul primar al New Yorkului încă din copilărie, care asculta acasă dezbaterile părinţilor săi despre justiţie socială şi colonialism, aşa cum a povestit el însuşi în interviuri.

Temele pe care Nair le abordează în filmele sale - cum ar fi inegalitatea şi diversitatea - s-au îmbinat cu învăţăturile tatălui său, Mahmood Mamdani, profesor universitar şi comentator politic ugandez de origine indiană, pentru a crea în Zohran Mamdani o conştiinţă critică şi un angajament faţă de clasa muncitoare, scrie EFE. O poziţie care a fost aspru criticată de tabăra republicană, în special de preşedintele american Donald Trump, care l-a etichetat drept "comunist", adaugă agenţia de presă citată.

Zohran Mamdani a devenit primul primar musulman al metropolei New York, un apărător deschis al palestinienilor, o altă faţetă care l-a transformat în ţinta acuzaţiilor.

Sursa: Agerpres

