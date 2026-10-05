”Comisia Europeană a publicat o analiză a UE privind rezultatele sondajului PISA al OCDE din 2025, care confirmă o scădere constantă a competenţelor de bază în rândul tinerilor de 15 ani din întreaga UE. Constatările UE arată că elevii au rezultate slabe în toate cele trei domenii principale: 33,9% la matematică, 31,3% la citire şi 25,9% la ştiinţe. Aceasta înseamnă că UE se îndepărtează şi mai mult de obiectivul său pentru 2030 de reducere a rezultatelor slabe sub 15% pentru fiecare materie”, a transmis, luni, Comisia Europeană, într-un comunicat de presă, scrie News.ro.

Potrivit documentului citat, excelenţa este, de asemenea, în scădere.

”În 2025, ponderea elevilor cu cele mai bune performanţe din UE este de 4,8% la citire, 6,4% la ştiinţe şi 6,8% la matematică, cu mult sub obiectivul UE pentru 2030 de cel puţin 12% pentru fiecare materie”, a mai transmis Comisia.

Nicio ţară din UE nu îşi atinge obiectivul

Potrivit reprezentanţilor acesteia, nicio ţară din UE nu îşi atinge obiectivul în ceea ce priveşte citirea sau ştiinţele şi doar două ţări din UE îşi ating obiectivul la matematică.

”Analiza evidenţiază şi existenţa unor provocări majore în materie de echitate. Elevii defavorizaţi sunt de aproximativ patru ori mai predispuşi să aibă rezultate slabe în domeniul ştiinţelor decât elevii care se află într-o situaţie favorizantă, în timp ce elevii cu o situaţie favorizantă sunt de aproximativ opt ori mai predispuşi să fie cei mai performanţi”, se mai arată în comunicatul de presă citat.

Comisia urmează să publice pachetul privind educaţia, prin care Comisia intenţionează să propună măsuri de sprijinire a statelor membre pentru a inversa această tendinţă şi pentru a le susţine să adapteze educaţia la exigenţele viitorului în această eră a inteligenţei artificiale.

”Cu ocazia Zilei internaţionale a profesorilor, sărbătorim încrederea pe care o construiesc profesorii şi curiozitatea pe care o inspiră. Ei merită să dispună de timpul, de pregătirea şi de resursele necesare pentru a realiza această muncă vitală. Viitorul nostru pachet privind educaţia va ajuta ţările să sprijine profesorii, să consolideze competenţele de bază şi să pregătească educaţia pentru era IA. Fiecare tânăr ar trebui să iasă din şcoală cu abilităţile şi cu încrederea necesare pentru a-şi modela propriul viitor”, a declarat vicepreşedintele executiv pentru drepturi sociale şi competenţe, locuri de muncă de calitate şi pregătire, Roxana Mînzatu.

Comisia a propus mai multe măsuri în cursul acestui mandat, inclusiv, printre altele, Planul de acţiune privind competenţele de bază, Planul strategic pentru educaţia în domeniul STIM, Coaliţia europeană pentru alfabetizare şi Cadrul UE-OCDE de alfabetizare în domeniul IA pentru învăţământul primar şi secundar.

Ce au arătat testele în România

Raportul PISA pentru 2025 arată că elevii din România au obţinut scoruri mai scăzute decât media OCDE la Matematică, Lectură şi Ştiinţe.

Ministerul Educaţiei a transmis că, la ştiinţe şi matematică, rezultatele sunt apropiate de cele din 2022, ceea ce indică o evoluţie relativ stabilă, iar la lectură se înregistrează o scădere de 16 puncte.

Potrivit datelor din ultimul raport, 48% dintre elevii români ating nivelul minim de competenţă (nivelul 2) la Matematică, 52% la Lectură şi 54% la Ştiinţe, sub mediile ţărilor membre OCDE de 65%, 69% şi, respectiv, 74%.