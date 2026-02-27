O studentă reţinută de ICE a fost eliberată după ce Zohran Mamdani, primarul New York-ului, a vorbit cu Donald Trump

Potrivit News.ro, care citează AFP, studenta fusese arestată joi dimineaţă de cinci agenţi ICE care au intrat fără mandat şi sub pretexte false într-o reşedinţă a prestigioasei instituţii newyorkeze, a declarat Claire Shipman, preşedinta interimară a universităţii.

Membrii ICE au intrat „pretinzând că sunt poliţişti în căutarea unui copil dispărut”, a relatat ea într-un videoclip pe X. „Agenţii au luat-o pe studenta noastră. A fost o situaţie înfricoşătoare (...) total inacceptabilă pentru studenţii şi personalul nostru”, a adăugat Shipman.

Studenta este originară din Azerbaidjan, potrivit ziarului studenţesc Columbia Daily Spectator şi informaţiilor BBC.

Zohran Mamdani a declarat pe X că i-a comunicat preşedintelui american îngrijorarea sa cu privire la „studenta de la Columbia Elmina Aghayeva (...) reţinută de ICE”. „Tocmai m-a informat că va fi eliberată imediat”, a adăugat el.



