O studentă reţinută de ICE a fost eliberată după ce Zohran Mamdani, primarul New York-ului, a vorbit cu Donald Trump

Primarul New York-ului, Zohran Mamdani, a anunţat că Donald Trump a autorizat eliberarea unei studente de la Universitatea Columbia, care fusese reţinută de poliţia anti-imigrare (ICE), după ce i-a semnalat cazul preşedintelui american.

autor
Cristian Matei

Potrivit News.ro, care citează AFP, studenta fusese arestată joi dimineaţă de cinci agenţi ICE care au intrat fără mandat şi sub pretexte false într-o reşedinţă a prestigioasei instituţii newyorkeze, a declarat Claire Shipman, preşedinta interimară a universităţii.

Membrii ICE au intrat „pretinzând că sunt poliţişti în căutarea unui copil dispărut”, a relatat ea într-un videoclip pe X. „Agenţii au luat-o pe studenta noastră. A fost o situaţie înfricoşătoare (...) total inacceptabilă pentru studenţii şi personalul nostru”, a adăugat Shipman.

Studenta este originară din Azerbaidjan, potrivit ziarului studenţesc Columbia Daily Spectator şi informaţiilor BBC.

Zohran Mamdani a declarat pe X că i-a comunicat preşedintelui american îngrijorarea sa cu privire la „studenta de la Columbia Elmina Aghayeva (...) reţinută de ICE”. „Tocmai m-a informat că va fi eliberată imediat”, a adăugat el.

Elmina Aghayeva a confirmat ulterior pe Instagram că a fost eliberată: „Tocmai am ieşit (...) Sunt în siguranţă”.

Mai devreme, primarul New York-ului a anunţat, cu o fotografie ca dovadă, că s-a deplasat la Washington pentru a-i cere lui Donald Trump mai multe fonduri federale pentru a sprijini construirea de locuinţe la preţuri accesibile în Queens, unul dintre cele cinci cartiere ale celui mai populat oraş din Statele Unite, metropolă unde şi Donald Trump îşi are baza imperiului său imobiliar.

Zohran Mamdani a câștigat primăria New York-ului prin votul femeilor, tinerilor și minorităților

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, donald trump, Zohran Mamdani,

Dată publicare:

