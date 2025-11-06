Zohran Mamdani a câștigat primăria New York-ului prin votul femeilor, tinerilor și minorităților

06-11-2025 | 19:41
În Statele Unite, republicanii încă se dezmeticesc după înfrângerea din alegerile locale și statale de marți. Donald Trump a promis că va avea grijă de noul primar din New York, fără să explice la ce se referă.

În acest timp, presa analizează victoria istorică a tânărului politician socialist Zohran Mamdani. Analiștii sunt de acord că, pentru câștigarea primăriei New York-ului, decisivă a fost strategia lui de comunicare pe rețelele sociale.

Zohran Mamdani a apărut zâmbitor în cartierul Queens pentru prima conferință de presă după victorie. A anunțat, printre altele, o echipă exclusiv feminină care îl va ajuta să se pregătească pentru preluarea funcției de primar.

Viitorul primar a părut sa deschidă ușa dialogului cu administrația Trump.

Zohran Mamdani, primarul ales al New York-ului: Sunt interesat să port o conversație cu președintele Trump despre modalitățile prin care putem colabora în folosul cetățenilor New Yorkului.

Însă președintele american a reluat amenințările la adresa edilului.

Păreri împărțite printre localnici

New yorkezii sunt fie bucuroși, fie îngrijorați. Dansând lângă DJ în cluburi, în miez de noapte, discutând pe stradă ori în metrou cu cetățenii metropolei, alergând la maraton sau vorbind în cârciumi despre sandviciul lui preferat. Acestea sunt câteva dintre ipostazele de campanie ale lui Mamdani, care i-au atras milioane de urmăritori și abonați pe Instagram, Tiktok, Facebook și Youtube.

Drept identitate vizuală a ales o combinație de culori neobișnuită - violet închis și galben-portocaliu, diferită de cea a politicienilor tradiționali, care preferă albastrul sau roșul. Cromatica a fost completată de un mix de fonturi, specific influencerilor, pentru a crea un sentiment de familiaritate pentru tinerii prezenți constant pe internet.

Iar aceste strategii au dat roade. Victoria socialistului a fost alimentată de o prezență record la vot și de entuziasm în rândul progresiștilor și al tinerilor, sătui de politicienii tradiționali, pentru ei plictisitori.

Potrivit presei americane, 84% dintre femeile cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani prezente la vot l-au susținut pe Mamdani. Și-a adjudecat de asemenea masiv votul minorităților, atât sexuale, cât și etnice - negrii, hispanicii și asiaticii. În plus, l-au votat cei care se declară de altă religie decât cele creștină și evreiască. Cei care însă nu l-au votat se tem că politicile sale îi vor speria pe investitori și vor alimenta antisemitismul.

