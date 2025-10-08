Un tânăr înjunghiat de fiul unui milionar a fost condamnat la închisoare, cu amânare. Ce le-a spus procurorilor

Un incident sângeros s-a încheiat la Tribunal, cu o decizie surprinzătoare – atât agresorul, cât și victima, au fost pedepsiți.

Fiul unui milionar a fost condamnat la trei ani și nouă luni de închisoare cu executare, după ce și-ar fi înjunghiat un prieten pentru o datorie de câteva sute de lei. Pentru că a mințit inițial, victima a primit un an de închisoare, cu amânarea pedepsei. Decizia nu este definitivă.

Fiul unui om de afaceri, unul dintre milionarii bucureșteni cu afaceri în imobiliare, a fost arestat preventiv chiar în ajunul Crăciunului, după ce a fost acuzat că ar fi încercat să își ucidă un prieten. Incidentul avusese loc cu câteva zile mai devreme, pe o stradă din sectorul 5. Tânărul de 20 de ani îi împrumutase câteva sute de lei prietenului, dar nu ar mai fi reușit să recupereze banii, fapt ce l-a înfuriat și l-ar fi făcut să folosească un cuțit.

Alexandru Enache, avocatul inculpatului: „Nu a existat o înjunghiere efectivă, a existat o tăiere. Fiecare a reacționat oarecum disproporțional în încăierare. A recunoscut încăierarea, a avut o atitudine constantă de recunoaștere, dar nu i s-a schimbat încadrarea, rămânând la cea mai gravă, tentativă la omor.”

Pentru această acuzație, care l-a împiedicat de-atunci să iasă din arest, fiul omului de afaceri a fost condamnat la trei ani și nouă luni de închisoare cu executare. Același judecător i-a stabilit însă o pedeapsă de un an de închisoare și victimei. Deși a ajuns cu o rană gravă la spital, victima ar fi încercat inițial să ascundă identitatea agresorului, punând polițiștii pe o pistă falsă. Pedeapsa pentru favorizarea făptuitorului i-a fost însă amânată.

„Inculpatul A. Florin a furnizat date eronate cu privire la identitatea făptuitorului, declarând mincinos că fapta ar fi fost comisă de două persoane necunoscute, în realitate cunoscând cel puțin porecla autorului tentativei la omor comise asupra sa; dar și cu privire la locul și timpul comiterii tentativei la omor” - se arată în Rechizitoriul Parchetului Capitalei.

Judecătorul care a stabilit că locul său este la închisoare, în spatele gratiilor, l-a obligat pe fiul omului de afaceri să îi plătească victimei sale 5.000 de euro daune morale. În plus, i-a interzis ca, o perioadă determinată de timp, să se mai apropie de ea la o distanță mai mică de 200 de metri.

Sentința Tribunalului a fost deja atacată cu apel, iar avocatul tânărului, care este încă arestat preventiv, va pleda pentru schimbarea acuzației din tentativă de omor în vătămare corporală.

