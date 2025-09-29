Ambulanțier înjunghiat de un pacient cu probleme psihice, în Maramureș. Bărbatul nu fusese percheziţionat de polițiști

Un ambulanțier de la Serviciul de Ambulanță Maramureș a fost atacat cu un cuțit în timp ce transporta un pacient către Psihiatria Spitalului din Sighetu Marmației.

Conform acestuia, ambulanţierul are o placă înjunghiată de aproximativ patru centimetri şi a fost tratat la Spitalul Judeţean de Urgenţă.

"Evenimentul s-a produs în noaptea de duminică spre luni, când un pacient cu probleme psihice a fost transportat la Spitalul Sighetu Marmaţiei. (...) Din datele noastre rezultă că pacientul nu a fost percheziţionat de poliţie înaintea urcării în ambulanţă. Pacientul avea asupra lui un cuţit de vânătoare. (...) Colegul nostru este în afara oricărui pericol", a spus Alexandru Oros.

Ce spune Poliția

Purtătorul de cuvânt al IPJ Maramureş, Florian Meteş, a precizat că un echipaj de poliţie a însoţit ambulanţa în timp ce transporta pacientul spre spital pe ruta Baia Mare - Sighetu Marmaţiei.

"Echipajul de poliţie a însoţit ambulanţa pe timpul transportului în mijloc de deplasare propriu. Pe raza municipiului Sighetu Marmaţiei, în momentul în care şoferul ambulanţei i-ar fi solicitat pacientului să stingă ţigara pe care acesta şi-ar fi aprins-o, ar fi fost rănit de către cel în cauză prin folosirea unui obiect înţepător. Ca urmare a leziunilor suferite, şoferul a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. În urma examinării medico-legale, cercetările au fost declinate Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş, fiind continuate pentru documentarea activităţii infracţionale şi dispunerea măsurilor legale.Totodată, precizăm că la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş s-a dispus efectuarea de verificări cu privire la modul de intervenţie al poliţiştilor, prin Compartimentul Control Intern, urmând ca, în funcţie de cele constatate, să fie dispuse măsuri legale", a spus Florina Meteş.

Potrivit scesteia, pacientul transportat de ambulanţă a fost ridicat de la un hotel din municipiul Baia Mare, după ce poliţia a fost sesizată că un client ar provoca o stare conflictuală la o unitate hotelieră.

"La faţa locului s-a deplasat echipajul de ordine şi siguranţă publică care a identificat un bărbat de 57 de ani. Întrucât cel în cauză avea un comportament din care rezultau indicii de afecţiune psihică, a fost solicitată prezenţa unui echipaj al ambulanţei pentru transportarea acestuia la o unitate medicală de specialitate, transportul fiind efectuat fără a se folosi mijloace de contenţionare", a mai precizat Florina Meteş.

