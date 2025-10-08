Un primar din Germania este în stare gravă după ce a fost înjunghiat în fața casei de mai multe ori

08-10-2025 | 11:24
Primărița unui oraș din Germania este în stare gravă, după ce a fost înjunghiată de mai multe.

Femeia, în vârstă de 57 de ani, se apropia de casă când a fost atacată cu un cuțit în zona abdominală și în spate.

A reușit în cele din urmă să ajungă în interiorul clădirii, unde se aflau cei doi copii ai săi. Aceștia au anunțat poliția.

Membră a partidului de guvernare social-democrat, femeia a fost aleasă în funcție în urmă cu o săptămână. Motivul atacului, precum și autorul sau autorii acestuia, rămân necunoscute.

Un pahar de vin pe zi poate dăuna inimii. Medicii avertizează asupra consumului de alcool cronic

