Un primar din Germania este în stare gravă după ce a fost înjunghiat în fața casei de mai multe ori
Primărița unui oraș din Germania este în stare gravă, după ce a fost înjunghiată de mai multe.
Femeia, în vârstă de 57 de ani, se apropia de casă când a fost atacată cu un cuțit în zona abdominală și în spate.
A reușit în cele din urmă să ajungă în interiorul clădirii, unde se aflau cei doi copii ai săi. Aceștia au anunțat poliția.
Membră a partidului de guvernare social-democrat, femeia a fost aleasă în funcție în urmă cu o săptămână. Motivul atacului, precum și autorul sau autorii acestuia, rămân necunoscute.