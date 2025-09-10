Prima reacție a lui Donald Trump după incidentele din Polonia: „Ce se întâmplă cu Rusia? Iată că începem!”

10-09-2025 | 19:21
Donald Trump
Getty Images

Președintele SUA, Donald Trump, a oferit prima reacție pe rețelele sociale după ce armata poloneză a doborât mai multe drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian.

Aura Trif

Într-o scurtă declarație, el a scris: „Ce se întâmplă cu Rusia care încalcă spațiul aerian al Poloniei cu drone? Iată că începem!”. Un oficial al Casei Albe a declarat că există planuri ca președintele SUA să discute cu omologul său polonez, Karol Nawrocki, mai târziu în cursul zilei de astăzi, scrie BBC.

Postarea lui Trump pe Truth Social a fost foarte scurtă, dar indică în mod clar frustrările crescânde față de Rusia și președintele Vladimir Putin, mai scrie BBC.

Cu doar câteva săptămâni în urmă, Trump și Casa Albă au sărbătorit ceea ce au considerat a fi o „victorie” în politica externă, când s-a întâlnit cu Putin în Alaska. Însă întâlnirile de pace ulterioare dintre Trump, Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu s-au concretizat, iar războiul nu pare să se apropie de sfârșit mai mult decât înainte de întâlnirea din Alaska.

La începutul acestei săptămâni, înainte de incursiunile dronelor, Trump a amenințat, nu pentru prima dată, cu măsuri mai dure împotriva Rusiei și a declarat că este pregătit să treacă la o „a doua fază” a sancțiunilor.

polonia
Criză la granița estică. Filmul incidentului cu dronele rusești. Aliații nu tratează incidentul cu drone ca un atac

Polonia a cerut invocarea Articolului 4

În noaptea de marți spre miercuri, mai multe drone rusești au încălcat spațiul aerian al țării, fiind doborâte de armată. Polonia a cerut invocarea Articolului 4 din Tratatul NATO, care le permite țărilor membre să ridice o problemă de securitate în fața Consiliului Atlanticului de Nord, principala structură de luare a deciziilor politice. Premierul Donald Tusk spune că peste noapte armată poloneză a detectat 19 drone în spațiul aerian polonez

Este prima dată de la începutul conflictului din Ucraina când drone rusești au fost anihilate deasupra teritoriului unui stat membru NATO. Ministerul apărării de la Moscova susține că nu a plănuit să atace ţinte din Polonia.

