Ministrul Apărării din Rusia susține că atacul cu drone nu a vizat Polonia: „Suntem pregătiţi să avem consultări”

Ministerul Apărării din Rusia afirmă că nu a planificat să atace niciun obiectiv din Polonia, după ce Varșovia a declarat că drone rusești au intrat în spațiul său aerian.

Varşovia a acuzat Moscova că a lansat aceste aparate în cadrul unei „provocări”.

„Nu a existat nicio intenţie de a ataca ţinte pe teritoriul polonez”, a declarat Ministerul Apărării rus într-un mesaj referitor la noile sale atacuri nocturne împotriva Ucrainei, fără a confirma însă că aceste drone au intrat într-adevăr în spaţiul aerian polonez.

„Suntem pregătiţi să avem consultări pe această temă cu Ministerul Apărării polonez”, a transmis ministrul rus.

Potrivit TASS, Ministerul rus al Apărării susţine că raza maximă de acţiune a dronelor utilizate nu depăşeşte 700 km şi ele au lovit întreprinderile din industria militară a Ucrainei din regiunile Ivano-Frankivsk, Hmelnîţki, Jîtomîr, precum şi din oraşele Vinnţia şi Liov.

Inițial, Kremlinul nu a comentat incidentul grav

Anterior, jurnaliştii au cerut o reacţie de la Kremlin în privinţa incidentului din Polonia şi a acuzaţiilor care sunt aduse de Varşovia, dar purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin a refuzat să comenteze şi i-a îndemnat pe jurnalişti să se adreseze Ministerului rus al Apărării.

„Nu am dori să comentăm acest lucru în niciun fel. Acest lucru nu este de competenţa noastră. Aceasta este prerogativa Ministerului rus al Apărării”, a subliniat Peskov, întrebat despre declaraţiile premierului polonez Donald Tusk.

Polonia a cerut activarea articolului 4 din NATO, care permite oricărui stat membru să convoace consultări în cazul în care integritatea sa teritorială, independenţa politică sau securitatea sunt ameninţate, după ce mai multe drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei și au fost doborâte.

Spre deosebite de Articolul 5 din Tratatul NATO, Articolul 4 nu impune un răspuns militar automat, dar poate conduce la acţiuni diplomatice, consolidarea apărării, desfăşurarea de trupe sau garanţii de securitate suplimentare, transmite wp.pl.

Zelenski a subliniat că acest atac rus, care a forţat Polonia să îşi folosească apărarea aeriană pentru prima dată în acest război, nu a fost un „accident” şi reprezintă un „nou nivel de escaladare” din partea Kremlinului.

„Moscova împinge întotdeauna limitele posibilului şi, dacă nu întâmpină o reacţie puternică, rămâne la noul nivel de escaladare. Astăzi este un nou nivel de escaladare: dronele ruso-iraniene Shahed operează în spaţiul aerian polonez, în spaţiul aerian al NATO”, a scris Zelenski.

