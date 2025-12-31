Ce pun românii pe masă de Revelion, pe lângă mâncare. Se spune că aduce noroc în următorul an

O petrecere de Revelion poate fi la fel de reușită și acasă, în sufragerie, alături de prieteni și familie, în gașcă mare, cu mese pregătite, împreună, și muzică până dimineața. Distracția este garantată.

Fără planuri complicate, unii tineri au ales confortul propriei bucătării pentru noaptea dintre ani. Mâncarea este mai puțină, dar atmosfera promite să compenseze din plin.

Studenții s-au organizat pentru un Revelion petrecut în camera de cămin.

S-au întâlnit în fața hipermarketurilor pentru cumpărături comune și au plecat apoi spre locul ales pentru sărbătoare. „Şi-am plecat!!! La mulţi ani !!!”

Petrecerea stă înceapă pe palier.

Într-o casă din Maramureș, zece persoane se adună pentru Revelion. Gazdele au testat atmosfera, verificând cât de puternic pot suna boxele.

Pentru că petrecerea are loc acasă, nu într-un club, testele s-au oprit rapid și tradiția a preluat controlul:

-Primiţi cu pluguşorul?

-Primim, primim!

Meniul include pește, pregătit tradițional, cu mălai și usturoi.

Toate preparatele au fost făcute împreună, iar bugetul stabilit cu mult timp înainte.

Gazdă: „Am afumat şi şoldul să mâncăm un pic de şuncă, dar nu merge pe sec, avem şi un pic de vin într-un balon”

Pentru alte familii, noaptea de Revelion înseamnă liniște și mâncare pentru toate gusturile:

„Am făcut șuncă, am făcut salată beouf, caltaboș, pește pe care trebuie să îl pregătesc, am făcut prăjituri, prăjitură Carpați” (...)

„În noaptea de Revelion, întotdeauna sunt pregătită pentru oricine vrea să mă viziteze - nepoți, copii, masă mare, deci cu peste 20 de invitați cel puțin.”

Pe lângă preparatele tradiționale, pe masa de Revelion își face loc și grâul pus la încolțit în noaptea de Sfântul Andrei, pentru speranță, belșug și noroc în anul ce vine.

