Analist, despre Polonia: „Situația este cât se poate de gravă. Se pare că intrăm într-o nouă etapă a tensiunilor cu Rusia”

10-09-2025 | 18:03
Incidentele reclamate de Polonia, după ce au depistat mai multe drone rusești pe teritoriul său, este foarte posibil să fi fost ”mai mult decât o eroare”, este de părere politologul Cristian Pîrvulescu.  

Cristian Matei

Într-un interviu acordat jurnalistului PRO TV Cosmin Stan, Pîrvulescu spune că, cel mai probabil, a fost o încercare de a surprinde forțele antiaeriene ucrainiene, „care nu pot în niciun fel să acționeze pe teritoriul Poloniei”.

Astfel, rușii ar fi încercat să testeze reacția Poloniei și a statelor NATO.

Dacă este vorba, așa cum explică primul ministru polonez, Donald Tusk, de 19 incidente, este mai mult decât o eroare. Pe de altă parte, înțelegem că dronele plecau din Belarus și tranzitau teritoriul Poloniei spre Ucraina. Probabil că a fost o încercare de a surprinde forțele antiaeriene ucrainiene, care nu pot în niciun fel să acționeze pe teritoriul Poloniei. Dar par foarte clar o provocare, în orice caz, o intenție vădită de a vedea care este reacția Poloniei și a țărilor NATO.

Și este o consecință a înțelegerii pe care Vladimir Putin a avut-o după întâlnirea din Alaska și după reacțiile foarte slabe ale americanilor și în special ale președintelui Trump la prezența sa la Beijing alături de liderii chinezi, în acest acord Shanghai, care vrea să înlocuiască de fapt acordurile pe care statele din Europa și nordul Americile au de atâta vreme.

Donald Tusk
Donald Tusk: Polonia este mai aproape de un război decât în orice alt moment după Al Doilea Război Mondial

Deci, este o încercare de a pune sub semnul întrebării solidaritatea europeană și euroatlantică, la care pentru moment s-a răspuns doar prin discursuri. S-a activat la cererea Poloniei, articolul 4 din tratatul Atlanticului de Nord. Dar mai departe, ce răspunsuri foarte concrete se vor da Rusiei? Nu știm.”, a declarat Cristian Pîrvulescu pentru Știrile Pro TV.

„Se pare că intrăm într-o nouă etapă a tensiunilor cu Rusia”

Politologul subliniază faptul că țările baltice sunt deja îngrijorate din cauza acestui incident de securitate, pentru că ”se pare că intrăm într-o nouă etapă a tensiunilor cu Rusia”.

„Trebuie să spunem că țările baltice sunt deja foarte îngrijorate, pentru că se pare că intrăm într-o nouă etapă a tensiunilor cu Rusia. Dacă e să-l cităm pe primul-ministrul polonez Donald Tusk, nu suntem încă în război, dar suntem în cea mai apropiată situație de un război și acesta este provocat de Rusia.

Rusia însă refuză să recunoască faptele, spune că nu i s-au prezentat probe ori, după cum știm foarte bine, există o supraveghere aeriană foarte clară a cerului european și traiectoria și prezența acestor drone a fost foarte bine documentată.”, a mai afirmat Pîrvulescu.

El mai avertizează asupra faptului că ”situația este cât se poate de gravă”, mai ales că este o situație cu care ne putem întâlni și noi în România.

„Deci situația este cât se poate de de gravă. Revin. 19 drone. Este vorba despre o situație pe care nu am mai întâlnit-o și cu care ne putem întâlni și noi în România, pentru că știm foarte bine că atacurile rusești care se dau în zona sudică a Ucrainei, în apropierea Deltei Dunării, sunt la marginea frontierei cu România, uneori chiar încalcă frontiera cu România și ne aducem aminte că am încercat să trecem prin Parlament o legislație care să ne permită să răspundem de aceeași manieră ca polonezii și partidele care se declară sprijinitoarele păcii au fost împotrivă. Nu spun că suntem expuși, dar riscurile sunt foarte mari, mai ales pentru populația din apropierea frontierei și, este clar, Rusia încearcă în momentul de față să surprindă și să slăbească, să surprindă Ucraina, să surprindă Moldova, să surprindă statele de frontieră și să slăbească Uniunea Europeană în primul rând”, a mai declarat Cristian Pîrvulescu.

Este stare de alertă în Polonia după ce mai multe drone rusești i-au invadat spațiul aerian. Spre deosebire de dățile anterioare în care s-a întâmplat acest lucru, autoritățile de la Varșovia au decis să doboare acele aparate.

În plus, autoritățile poloneze au decis să activeze Articolul 4 din tratatul NATO.

Nicușor Dan explică ce va face România dacă intră drone rusești în spațiul aerian: „Oamenii nu trebuie să fie îngrijorați”

Mircea Lucescu, prima reacție despre plecarea de la echipa națională: ”Vorbesc foarte serios!”
Mircea Lucescu, prima reacție despre plecarea de la echipa națională: ”Vorbesc foarte serios!”
