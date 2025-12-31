Stațiunea din România unde oamenii s-au înghesuit de Revelion. Reacția unei turiste străine

Mulți s-au gândit să întâmpine anul nou în piscină sau la spa. Stațiunea Băile Felix este aproape plină. Vizitatorii sunt atrași de bazinele cu apă caldă, petrecerile cu spumă, dar și de mesele pline cu bunătăți, de sărbătoare.

Turiştii care au ales Băile Felix vor să înceapă anul altfel. De pildă, să se relaxeze în apa termală a pisicinelor în aer liber.

Sylvie, turistă: „Eu vin de mai mult de 10 ani. Îmi place aici pentru că sunt zone de odihnit, apă caldă, termală.”

Aurelie, turistă: „Este al patrulea an de când venim la Băile Felix, pentru că sunt spații de relaxare extraordinare, piscină înăuntru și afară.”

Dumitru Fechete, directorul unui complex balnear: „Avem turiști și din România, din toată țara, dar avem și turiști străini. De la an la an vin din ce în ce mai mulți turiști străini la Băile Felix.”

Alții au vrut să își încheie anul activ, cu sport, dar tot în piscină.

După o zi plină, gândul merge și spre masa festivă.

Turist: „Distracție, mâncăruri bune."

Unii au completat meniul cu pachet de acasă. „Am adus și șunculiță, și pălincă”, mărturisește o turistă.

Într-un singur complex balnear sunt peste 900 de oaspeți în această perioadă.

