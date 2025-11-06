Atacul lui Donald Trump la adresa lui Zohran Mamdani, primarul ales al New York-ului: „Un comunist la primărie”

06-11-2025 | 07:39
Donald Trump a rămas fidel strategiei sale de polarizare după ce a suferit înfrângeri usturătoare în alegerile locale, care pun partidul său într-o poziţie delicată pentru alegerile legislative din toamna anului 2026.

Alexandru Toader

Acum un an, a fost reales după ce a promis că va stimula puterea de cumpărare a americanilor. Dar alegătorii consideră că promisiunea nu a fost respectată, iar marţi seara, candidaţii opoziţiei au câştigat detaşat în New Jersey, Virginia şi New York, unde socialistul Zohran Mamdani a fost ales primar după o ascensiune politică fulminantă.

A fost „o seară foarte, foarte proastă” pentru Trump, a declarat pentru AFP Robert Rowland, profesor de comunicare la Universitatea din Kansas.

„Avem de ales între comunism şi bunul simţ”, a reacţionat preşedintele american într-un discurs ţinut la Miami, în Florida, în sudul Statelor Unite.

„Dacă vreţi să ştiţi ce vor să facă parlamentarii democraţi în America, uitaţi-vă la rezultatul alegerilor de ieri din New York, unde partidul lor a instalat un comunist la primărie”, a mai spus miliardarul în vârstă de 79 de ani.

Trump, el însuşi newyorkez, a asigurat însă într-un interviu acordat canalului Fox News că „doreşte ca oraşul să aibă succes”.

Preşedintele american şi-a apărat fără ezitare politica economică şi a îndemnat partidul său să facă acelaşi lucru, chiar dacă, potrivit lui Thomas Kahn, profesor de ştiinţe politice la American University din Washington, victoriile democraţilor au „o temă comună: costul vieţii”.

„Realizăm un miracol economic”, a asigurat Trump la Miami, în timp ce sondajele arată o nemulţumire crescândă a americanilor faţă de costul ridicat al vieţii şi de strategia sa privind taxele vamale, potrivit News.ro.

El asigură că a scăzut preţurile la benzină - care nu s-au modificat de un an - şi la alimente - care ar trebui să crească cu 3% în acest an, potrivit Ministerului Agriculturii.

În propria sa tabără, se manifestă o oarecare îngrijorare.

Republicanii trebuie să asculte „avertismentul”, a spus marţi Steve Bannon, unul dintre marii ideologi ai mişcării trumpiste Maga (Make America Great Again).

În ceea ce îl priveşte pe vicepreşedintele JD Vance, deşi a considerat pe X că ar fi „o prostie să reacţionăm exagerat” la alegerile locale, el a făcut totodată apel la „concentrarea asupra politicii interne”.

„Vom continua să lucrăm pentru a asigura un nivel de trai decent în această ţară, şi pe acest punct vom fi judecaţi” în timpul alegerilor legislative de la jumătatea mandatului, a avertizat el.

Abordarea lui Trump „este să ai mereu dreptate”, explică Robert Rowland. „Dar toate acestea se lovesc de ceea ce trăiesc oamenii când merg la supermarket”.

Thomas Kahn evocă aurul cu care republicanul umple Casa Albă sau petrecerea fastuoasă pe care a organizat-o de Halloween: „Americanii suferă şi îl văd trăind ca un prinţ”, a declarat el pentru AFP.

Republicanii, care controlează cu greu Parlamentul, se află într-o poziţie incomodă la un an de alegerile de la jumătatea mandatului. Aceste alegeri reînnoiesc o treime din locurile din Senat şi toate locurile din cealaltă componentă a Congresului, Camera Reprezentanţilor.

Conservatorii „şi-au legat soarta de Trump” şi singura problemă pentru ei este să reuşească să „se distanţeze” de acesta, analizează pentru AFP Wendy Schiller, profesoară de ştiinţe politice la Universitatea Brown.

Însă candidaţii republicani „nu i se pot opune frontal”, sub pedeapsa de a fi înlăturaţi în favoarea unor profiluri mai radicale în timpul alegerilor, temperează Robert Rowland.

Trump însuşi a cerut miercuri taberei sale să adopte o linie dură în Congres, cu riscul de a prelungi şi mai mult paralizia bugetară care durează de peste 35 de zile, un record.

Sursa: News.ro

new york, donald trump, primar

06-11-2025 07:39

