Întâlnire surpriză la Washington. Donald Trump îl va primi la Casa Albă pe Mamdani după ce l-a numit „primar comunist”

20-11-2025 | 07:28
Trump& Mamdani
Donald Trump a anunţat că îl va primi vineri, la Casa Albă, pe primarul ales al New York-ului, Zohran Mamdani, membru al aripii de stânga a Partidului Democrat şi oponent fervent al preşedintelui republican.

Claudia Alionescu

Viitorul primar al celui mai mare oraş din Statele Unite s-a declarat pregătit, încă de la alegerea sa la începutul lunii noiembrie, să dialogheze cu Donald Trump despre „costul vieţii”, una dintre principalele preocupări ale americanilor.

Primarul comunist al New York-ului, Zohran Kwame Mamdani, a cerut să ne întâlnim. Am decis că această întâlnire va avea loc în Biroul Oval, vineri, 21 noiembrie”, a scris preşedintele american.

Kwame este al doilea prenume al lui Zohran Mamdani, un omagiu adus marii figuri a luptei pentru independenţa Ghanei, Kwame Nkrumah.

„Aşa cum este obişnuit pentru o nouă administraţie municipală, primarul ales intenţionează să se întâlnească cu preşedintele la Washington pentru a discuta despre siguranţa publică, siguranţa economică şi programul pentru accesibilitate financiară”, a confirmat Dora Perek, purtătoarea de cuvânt a lui Mamdani.

Primul candidat la primăria New York-ului care a depăşit un milion de voturi din 1969, Zohran Mamdani a făcut campanie promiţând locuinţe şi servicii de îngrijire a copiilor la preţuri accesibile.

Mamdani

El se prezintă ca o figură a rezistenţei împotriva preşedintelui şi l-a criticat pe Donald Trump pe tot parcursul campaniei sale, acuzându-l de „fascism”.

La rândul său, Donald Trump le-a spus americanilor că se află acum în faţa unei „alegeri între comunism şi bunul simţ”.

Preşedintele a ameninţat chiar că va reduce finanţarea federală alocată oraşului New York dacă Mamdani va fi ales.

Sursa: News.ro

