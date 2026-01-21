”Legat de costurile alegerilor, noi colectăm date de la toate instituţiile, deci aici veţi regăsi şi costurile cu personalul, dar veţi regăsi şi costurile cu votul în străinătate şi alte asemenea lucruri. Alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi Parlamentului European ne-a costat 249.763.800 de euro. Alegerea Senatului şi Camerei Deputaţilor a costat 119.952.588 de euro. Alegerea preşedintelui României, în 2024, 147.000.000 de euro şi în 2025 160.982.962 de euro”, a declarat Adrian Ţuţuianu, potrivit News.ro.

El a precizat şi care a fost costul per alegător prezent la alegeri.

”La alegerile europarlamentare, 26 de euro pe alegător în ţară şi 45 de euro pe alegător în străinătate. La alegerile prezidenţiale din 2025, costul e de 14 euro în ţară şi 20 de euro în străinătate. În principiu avem costuri duble pentru votul din străinătate, raportat la numărul de alegători prezenţi la urne”, a explicat preşedintele AEP.

El a menţionat şi cât a costat imprimarea buletinelor de vot.

”La alegerile prezidenţiale din 2025, imprimarea buletinelor de vot a costat 1.900.000 de euro. La alegerile prezidenţiale din 2024, 1.794.000 de euro, la parlamentare 6.578.000 de euro şi la alegerile locale, 5.451.000 de euro. Dacă ne referim la cantitatea de hârtie pe care o consumăm la un scrutin electoral, 1.502.544 kilograme de hârtie la alegerile locale şi europarlamentare, un milion de kilograme la alegeri parlamentare, 216.501 kilograme la alegeri prezidenţiale, de hârtie. Costuri, că asta se reflectă în costuri, la prezidenţiale 330.635 de euro, iar la alegeri locale şi europarlamentare, două milioane de euro a costat hârtia pentru tipărit buletine de vot”, a mai declarat Adrian Ţuţuianu.

El a precizat că în 2024 a fost confiscată de la partide suma de 19 milioane de lei de la partidele care nu au respectat legislaţia.

”În anul 2024 s-au întocmit 631 de procese verbale pentru nereguli, suma totală a amenzilor este de 18,7 milioane lei şi 19,2 milioane lei sunt confiscări de la partidele politice care nu au respectat legislaţia privind finanţarea şi modul de utilizare a subvenţiilor”, a afirmat Adrian Ţuţuianu.



