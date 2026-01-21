Meteorologii au prelungit avertizarea de ger în România. Precipitații mixte, polei și vânt, temperaturi de -19 grade

Informarea este valabilă în intervalul 21 ianuarie, ora 10:00 - 23 ianuarie, ora 10:00.



Potrivit meteorologilor, miercuri, 21 ianuarie, temperaturile vor rămâne deosebit de scăzute local în nordul, centrul și sud-estul țării. În nordul Moldovei și în depresiunile din estul Transilvaniei, valorile termice vor coborî până în jurul a -10 grade Celsius.



Noaptea de miercuri spre joi (21/22 ianuarie) va aduce ger accentuat în nordul și centrul țării, unde minimele se vor situa, în general, între -19 și -10 grade. În regiunile sudice, mai ales în a doua parte a nopții și în dimineața zilei de joi, sunt așteptate precipitații mixte, iar pe arii restrânse se va forma polei, fenomen care poate crea dificultăți în trafic.



De asemenea, joi, precipitațiile mixte și depunerile de polei vor afecta regiunile estice, sud-estice și izolat centrul țării. Vântul va avea intensificări temporare, miercuri, în sudul Banatului și al Moldovei, cu rafale de 40–50 km/h.



În plus, ANM a emis și o atenționare meteorologică Cod Galben de ger, valabilă în intervalul 21 ianuarie, ora 20:00 - 22 ianuarie, ora 10:00. Aceasta vizează Maramureșul, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și al Moldovei, unde temperaturile minime vor fi cuprinse între -19 și -9 grade, cele mai scăzute valori fiind așteptate în estul Transilvaniei.

