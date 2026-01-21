Meteorologii au prelungit avertizarea de ger în România. Precipitații mixte, polei și vânt, temperaturi de -19 grade

Informarea este valabilă în intervalul 21 ianuarie, ora 10:00 - 23 ianuarie, ora 10:00.
Potrivit meteorologilor, miercuri, 21 ianuarie, temperaturile vor rămâne deosebit de scăzute local în nordul, centrul și sud-estul țării. În nordul Moldovei și în depresiunile din estul Transilvaniei, valorile termice vor coborî până în jurul a -10 grade Celsius.
Noaptea de miercuri spre joi (21/22 ianuarie) va aduce ger accentuat în nordul și centrul țării, unde minimele se vor situa, în general, între -19 și -10 grade. În regiunile sudice, mai ales în a doua parte a nopții și în dimineața zilei de joi, sunt așteptate precipitații mixte, iar pe arii restrânse se va forma polei, fenomen care poate crea dificultăți în trafic.
De asemenea, joi, precipitațiile mixte și depunerile de polei vor afecta regiunile estice, sud-estice și izolat centrul țării. Vântul va avea intensificări temporare, miercuri, în sudul Banatului și al Moldovei, cu rafale de 40–50 km/h.
În plus, ANM a emis și o atenționare meteorologică Cod Galben de ger, valabilă în intervalul 21 ianuarie, ora 20:00 - 22 ianuarie, ora 10:00. Aceasta vizează Maramureșul, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și al Moldovei, unde temperaturile minime vor fi cuprinse între -19 și -9 grade, cele mai scăzute valori fiind așteptate în estul Transilvaniei.
Prognoza pentru București
Pentru intervalul 21 ianuarie, ora 10:00 - 22 ianuarie, ora 08:00, vremea va fi deosebit de rece la început, apoi temperaturile diurne se vor apropia de valorile normale. Cerul va fi mai mult noros, iar din a doua parte a nopții sunt prognozate precipitații slabe mixte și polei. Temperatura maximă va fi de aproximativ 1 grad, iar minima de -3…-2 grade.
În perioada 22 ianuarie, ora 08:00 - 23 ianuarie, ora 10:00, regimul termic va deveni normal pentru această perioadă, cu maxime de 2–3 grade și minime de -1…0 grade. Cerul va rămâne noros, iar în primele ore vor mai fi precipitații slabe mixte și polei. Noaptea, vor fi condiții de ceață.
Meteorologii anunță că și municipiul București se va afla, în intervalul 21-23 ianuarie, sub incidența informării meteorologice, fiind așteptate precipitații mixte și depuneri de polei.
Bistriţa-Năsăud: Cea mai geroasă dimineaţă din această iarnă, la Milaş, cu minus 21,7 grade Celsius
Cea mai scăzută temperatură din această iarnă din judeţul Bistriţa-Năsăud s-a înregistrat miercuri dimineaţă în comuna Milaş, unde mercurul din termometre a coborât până la minus 21,7 grade Celsius, potrivit datelor comunicate de Meteo.BN, un ONG cu profil meteorologic care monitorizează mai multe staţii meteo private din judeţ.
Fenomenul de inversiune termică a făcut, în schimb, ca cea mai ridicată temperatură de miercuri dimineaţa să fie în Pasul Tihuţa, la peste 1.100 de metri altitudine, unde au fost minus 6,9 grade Celsius.
"Milaşul a doborât recordul acestui sezon în această dimineaţă, cu o minimă de minus 21,7 grade Celsius! Foarte frig, din nou, peste tot, excepţie zonele înalte unde, prin inversiune termică, am ajuns la valori pozitive până dimineaţă. Beclean a ajuns la aproape minus 19 grade Celsius, Bistriţa la aproape minus 16, iar la Năsăud, spre minus 15! (...) Episodul de frig e pe terminate, chiar dacă valorile coboară şi mâine dimineaţă, nu se vor mai atinge aceste extreme termice. Vremea rămâne stabilă, cu maxime în urcare la valori pozitive, mâine", este anunţul publicat pe pagina de socializare ONG Meteo.BN.
Judeţul Bistriţa-Năsăud se află, până joi dimineaţă, sub un cod galben de ger, potrivit unei informări meteorologice transmise de Instituţia Prefectului.